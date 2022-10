Bigg Boss 16, jour 26, mises à jour en direct : Nimrit Kaur Ahluwalia-Gautam Vig transforme les ennemis en ennemis

Grand Patron 16Le dernier épisode de a vu une tâche de capitainerie et de rationnement effectuée. Les colocataires doivent choisir entre la ration et le capitaine de la maison. Shiv Thakaré et Gautam Singh Vig a eu la chance d’être le capitaine. Cependant, les colocataires ont choisi la ration plutôt que le capitaine. Et donc, maintenant les colocataires sont sans capitaine pendant une semaine. Cela a créé beaucoup de drame dans la maison Bigg Boss 16, en particulier entre Nimrit Kaur Ahluwalia, Priyanka Chahar Choudhary et Gautam Singh Vig. Voyons ce qui nous attend dans l’épisode de ce soir de Bigg Boss 16, regardez les mises à jour en direct ci-dessous :