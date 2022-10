Bigg Boss 16 commence avec Gautam Vig, Manya Singh, Shiv Thakare, MC Stan et Nimrit Ahluwalia faisant du masti au milieu de la nuit. Archana Gautam dit que ces gens sont une nuisance. Elle va dormir dehors. Plus tard, Priyanka Chahar Choudhary se bat avec les colocataires en disant que les gens sont une nuisance. Elle est comme si elle ne laisserait personne dormir. Manya Singh et Priyanka ont une prise de bec. Ils blâment Shiv Thakare pour son capitanat.