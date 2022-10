Bigg Boss 16, jour 2 : Tina Datta demande à Abdu Rozik : “Puis-je être ta petite amie ?”

Salman Khan hébergé Bigg Boss 16 a commencé avec un bang. Le premier épisode de l’émission de téléréalité controversée a vu des colocataires apprendre à se connaître. Nimrit Kaur Ahluwalia a été nommée capitaine de la maison et elle a distribué des tâches aux colocataires. Alors que les candidats ont commencé à interagir les uns avec les autres, il semble que tout le monde soit impressionné par Abdu Rozik.

Dans le prochain épisode, on verra des colocataires jouer avec l’idée de faire le swayamvar d’Abdu Rozik. Comme on le voit dans la promo, Tina Datta s’approche d’Abdu qui est vu occupé par ses tâches ménagères. Shiv Thakare est également vu assis à côté de lui.

Alors que le trio s’assoit ensemble, Tina dit qu’ils exécuteront le swayamvar d’Abdu. Abdu exprime son choc face à l’idée suggérée. Tina essaie alors de flirter avec lui et lui demande si elle peut sortir avec lui. Elle demande alors à Abdu : « Puis-je être ta petite amie ? À quoi, Abdu commence à rougir. Shiv ne laisse aucune chance de tirer sa jambe. Il demande même à Abdu s’il trouve Tina sexy ou non. Abdu finit par céder et appelle Tina mignonne et cette dernière rend la pareille à ses sentiments.

Alors que Tina et d’autres colocataires semblent s’amuser avec Abdu, il reste à voir comment le chanteur tadjik pourra communiquer avec les candidats, car la langue est une barrière pour lui. Il sera également intéressant de voir dans quelle mesure il pourra également effectuer les tâches données.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ici :

Pendant ce temps, Bigg Boss a rompu sa tradition de 15 ans de réveiller les colocataires avec la chanson du matin. Bigg Boss a également averti les colocataires que le capitaine de la maison sera surveillé 24h/24 et 7j/7 et s’il surprend le capitaine qui ne s’acquitte pas bien de ses fonctions, la personne sera immédiatement renvoyée de son rôle de capitaine.