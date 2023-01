Bigg Boss 16 Jour 101 : Les membres de la famille du concurrent pour nommer les colocataires BB ? [Watch Video]

Promo Bigg Boss 16 : La semaine familiale de la saison 16 de Bigg Boss est arrivée ! Les membres de la famille des candidats BB sont entrés dans la maison de Bigg Boss dans le dernier épisode. Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, nous pouvons assister à la semaine de la famille. Nous savons tous que la semaine de la famille est la semaine la plus émouvante de l’histoire de Big Brother. C’est le moment où le concurrent perd ses émotions. Dans la dernière promo, on a vu Farah Khan venir soutenir son frère Sajid Khan ; Le frère de Priyanka la soutient également; et la mère de Shiv Thakare les rejoint également. Tout le monde dans la maison est ému après avoir vu sa famille. Pour plus d’informations sur l’épisode, visitez VOOT. Regardez des vidéos de divertissement.