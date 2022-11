Bigg Boss 16 : Janhvi Kapoor avoue être fan de la danse du ventre de Gori Nagori ; groove avec elle sur ‘Nadiyon Paar’ [Watch Video]

Étoile de Bollywood Janhvi Kapoor a été vu avec Kaushal ensoleillé sur les ensembles de Grand Patron 16. Elle était venue promouvoir sa prochaine offre Mili. Elle était également venue rencontrer les colocataires de l’émission. La Mil l’actrice a avoué dans Salman Khan– émission de téléréalité hébergée qu’elle a été une grande fan du candidat de Gori Nagori Danse. Janhvi a également dit à Suny qu’elle aimerait danser avec le danseur Haryanvi.

Ensuite, nous voyons que Jhanvi et Gori jouent sur la chanson de Janhvi Nadiyon Paar (Let The Music Play) du film Roohi. Dans un clip partagé par les créateurs de l’émission, on pouvait voir Janhvi exécuter les pas avec Gori. La vidéo est incontournable car Gori a été vu en train de donner une rude concurrence à Janhvi. En parlant de Janhvi, elle partage souvent des extraits de ses sessions de danse sur son compte Instagram. Fille de la défunte actrice Sridevi et Boney Kapoor, elle est connue pour avoir fait des films comme Roohi face à Rajkummar Rao et Varun Sharma, Gunjan Saxena: The Kargil Girl face à Angad Bedi. Son dernier film était GoodLuck Jerry.

Découvrez la danse du ventre de Janhvi Kapoor et Gori Nagori sur la chanson de Nadiyon Paar.

En parlant de Gori, elle a été l’une des participantes les plus controversées de l’émission Bigg Boss. Elle est connue pour ses apparitions dans des clips musicaux Haryanvi et Rajasthani. Elle est issue d’une famille musulmane. Selon un rapport publié dans HerZindagi, Taslima Bano est le vrai nom de Gori. Il y a quelques jours, sa photo de porter le hijab dans la maison Bigg Boss 16 est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a été vue en train de se promener dans le salon et a été vue en train d’offrir des prières. Dans la vidéo, on voit Tina dire à Gori qu’elle a l’air mignonne. Gori a souvent révélé dans de multiples interviews que pour elle, devenir danseuse était très difficile. C’était parce que sa famille était contre la même chose. Elle a révélé qu’elle était têtue et cela l’a aidée à ne pas reculer. Elle se souvient encore qu’elle recevait des appels de personnes qui lui disaient qu’elle était musulmane et qu’elle ne devait donc pas danser ni exercer ce métier.