Bigg Boss 16 : Gori Nagori fustige Sajid Khan, déçu par Shiv Thakare ; dit qu’il joue à un sale jeu [Exclusive]

Le concurrent de Bigg Boss 16, Gori Nagori, a été absent de l’émission de Salman Khan après avoir passé un mois dans la maison Bigg Boss 16. La danseuse connue sous le nom de Shakira du Rajasthan et de l’Haryana a déclaré qu’elle avait beaucoup apprécié son voyage, mais qu’il y avait des périodes où elle était très malheureuse. Gori Nagori a déclaré à Bollywood Life : “Je me sentais aussi très seul. Je voulais sortir. Je n’ai jamais vécu loin de ma famille de cette manière. Mais quand je me suis fait des amis, c’était amusant. Vers la fin, quand mes amis m’ont trahi , je me sentais mal. C’était déprimant.

Nous lui avons dit qu’à l’extérieur, Sajid Khan faisait face à d’immenses critiques pour lui avoir demandé de faire ses vêtements. Les internautes étaient en colère contre le cinéaste. Elle nous dit: “Je l’ai fait une fois par amour. Lekin unhone toh haath hi pakad liya. Il me disait de faire ses vêtements tous les jours. Il aurait dû apprendre à laver ses vêtements tout seul avant de venir sur Bigg Boss .” Le jeu de Shiv Thakare a fait l’objet de critiques ces derniers temps. Les gens pensent qu’il est un acolyte de Sajid Khan, et il ne saute dans les affaires que pour chercher des images. “Woh accha khel raha hai (il jouait bien) magar abhi ganda khelna laga hai (maintenant il a commencé à jouer un jeu sale”, a-t-elle déclaré.

Gori Nagori a déclaré qu’elle ne savait pas si MC Stan et elle continueraient à être amis à l’avenir. Elle est mécontente de la façon dont il ne prend pas position pour ses amis. “Je suis bouleversée. J’ai toujours senti que nous étions des amis désintéressés. J’ai chéri notre amitié. Mais maintenant, il apparaît comme un joueur”, dit-elle. Beaucoup ont saccagé Archana Gautam en disant qu’elle avait abusé de Gori Nagori en se référant presque à elle comme une prostituée dans leur combat précédent, mais Gori l’a pleinement soutenue dans l’affaire Shiv Thakare.

Gori Nagori dit franchement: “Je sais qu’elle m’a maltraité mais là où il y a la vérité, vous devez le soutenir. Archana n’avait pas tort.” La danseuse dit qu’elle aimerait rentrer mais de préférence avec son petit ami, Sunny Choudhary.