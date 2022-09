Bigg Boss 16 : Gia Manek et Ridhima Pandit de Saath Nibhana Saathiya participeront-ils à l’émission de téléréalité de Salman Khan ?

La semaine dernière, Salman Khan a lâché une bombe en annonçant la 16e saison de son émission de téléréalité Bigg Boss. Dans le teaser, Salman a déclaré qu’en 15 ans tout le monde avait joué à son jeu, mais cette fois, ce sera au tour de Bigg Boss d’y jouer. Alors que de nombreux noms ont surgi, on dit maintenant que l’ancien concurrent de Bigg Boss OTT Ridhima Pandit ainsi que l’ancien Gopi bahu Gia Manek de Saath Nibhana Saathiya participeront à Bigg Boss 16.

Selon Tellychakkar, Gia et Ridhima ont été approchés par les créateurs de Bigg Boss 16. Les pourparlers seraient en cours et on saura bientôt si les choses ont fonctionné entre eux ou non.

L’année dernière, Ridhima était l’un des concurrents de Bigg Boss OTT. Elle était considérée comme une candidate sérieuse, cependant, elle a été éliminée de l’émission plus tôt que prévu. Cependant, son élimination n’est pas venue des téléspectateurs mais de la majorité de ses camarades. Les fans avaient alors posé des questions en disant que l’expulsion de Ridhima était injuste.

Lorsque Bigg Boss 15 a été annoncé, le nom de Ridhima était apparu, mais les choses se sont concrétisées entre elle et les créateurs pour une raison quelconque. Bien qu’elle n’ait pas pu faire partie de la saison dernière, il y a de fortes chances que Ridhima ait une autre chance de montrer son courage dans Bigg Boss 16.

Pendant ce temps, le nom de Gia a également surgi au cours des dernières saisons. Mais elle n’a jamais eu la chance d’être dans l’émission. On disait que les réalisateurs et l’actrice ne s’étaient pas mis d’accord pour certaines raisons au cours des saisons passées. Il reste à voir Gia monter à bord pour cette saison à venir.

D’autre part, de nombreux noms qui circulent sur les éventuels participants à Big Boss 16 incluent la gagnante de Bigg Boss OTT Divya Agarwal, le comédien et gagnant de la saison 1 de Lock Upp Munawar Faruqui et l’actrice de télévision Kanika Mann.