Bigg Boss 16 : Gautam Vig rompt enfin son silence sur l’assassinat du personnage de Soundarya Sharma ; dit à Shalin-Tina de "arrête d’impliquer mon nom" [Read Tweet]

Soundarya Sharma est entrée sous les feux de la rampe après le dernier épisode de Bigg Boss 16. Tina Datta et Shalin Bhanot ont eu une mauvaise prise de bec où le nom de Soundarya Sharma a été traîné. Tina Datta a commencé à parler de la façon dont Shalin Bhanot avait assassiné le dentiste et l’actrice. . On le sait, Tina Datta dirait que Shalin Bhanot a toujours eu une attirance pour Soundarya Sharma. Le beau gosse a dit qu’il n’avait pas dit de telles choses, mais c’est Gautam Vig qui lui a dit ces choses sur Soundarya Sharma. Eh bien, quelques clips font le tour où Shalin Bhanot dit apparemment à Nimrit Kaur Ahluwalia et Tina Datta ce que Gautam Vig a dit à propos de Soundarya Sharma.

Les fans se souviendront que Gautam Vig et Shalin Bhanot ont déclaré qu’ils savaient des choses sur Soundarya Sharma, qui, si elles se révélaient au grand jour, causeraient beaucoup de diffamation à l’actrice. Cela a été dit à plusieurs reprises. Dans un clip, Tina Datta demande à Shalin Bhanot de dire en allusions ce que Gautam a dit à propos de Soundarya Sharma. Dans un autre cas, nous pouvons voir Shalin Bhanot discuter de ses vêtements avec les dames. Maintenant, l’équipe de Gautam Vig a tweeté pour garder son nom hors de ces discussions…

Shalin et Tina Pouvez-vous arrêter d’impliquer mon nom dans vos conversations bon marché. Je n’assassine pas les personnages féminins comme vous. Ces gars-là n’ont aucun contenu à donner, c’est pourquoi prendre mon nom et dire de la merde. Grandir. Mon lien avec soundarya était bien au-delà de votre imagination ? Gautam Singh Vig (@gautamsinghvig) 19 janvier 2023

Juste pour info après l’épisode d’hier, je veux juste clarifier que j’ai toujours respecté soundarya quoi qu’elle porte et ne l’a jamais caractérisée. Si j’avais un problème, j’ai réglé directement avec elle. Donc, quoi que Tina et d’autres colocataires aient dit, ils ne font que bluffer et veulent créer des bêtises ? Gautam Singh Vig (@gautamsinghvig) 17 janvier 2023

De nombreux téléspectateurs neutres sont contrariés par la façon dont Soundarya Sharma a été traitée dans la maison. De vieilles vidéos sont partagées et les gens se demandent pourquoi rien n’a jamais été soulevé sur Weekend Ka Vaar.

Voyons maintenant si les fabricants abordent ce problème le week-end prochain, ka vaar. Salman Khan va animer celui-ci. Soundarya Sharma a joué un jeu digne dans la maison.