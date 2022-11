Bigg Boss 16 : Gautam Vig perd son poste de capitaine ; chambre secrète pour Soundarya Sharma ou Sumbul Touqeer ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss 16 s’avère être une saison décente. La dernière mise à jour est que Gautam Vig a perdu son capitanat. Bigg Boss l’a enlevé après avoir échoué sur certains points. Gautam Vig n’a pas pu obliger Archana Gautam à faire la cuisine pour le déjeuner de l’après-midi, ce qui a causé beaucoup de problèmes. De plus, Soundarya Sharma et lui ont beaucoup parlé en anglais. Selon certaines poignées, il a été dépouillé de la capitainerie. Outre Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare et Gautam Vig ont été les capitaines flop de la maison. L’une des raisons est qu’il y a un effort collectif pour faire échouer la capitainerie des autres.

Une autre rumeur qui circule est celle de pièce secrète. Les fans discutent sur Twitter que Sumbul Touqeer ou Soundarya Sharma pourraient être envoyés dans la salle secrète. Les fans espèrent que Soundarya Sharma restera telle qu’elle a été vue dans l’émission cette semaine. Les gens ont apprécié la façon dont elle s’est tenue aux côtés de Gautam Vig comme un roc et a même cuisiné pour toute la maison malgré des circonstances défavorables. Sumbul Touqeer a à peine été vu d’un bout à l’autre. Il semble que l’actrice d’Imlie ait eu de la fièvre.

Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta, MC Stan et Shiv Thakare sont les quatre candidats qui sont appréciés. Abdu Rozik est au sommet des charts de popularité. La performance de l’actrice d’Imlie a déçu beaucoup de ceux qui espéraient qu’elle profiterait mieux de sa popularité. Voyons si les fabricants apportent une pièce secrète. Cela pourrait changer beaucoup de dynamique à l’intérieur de la maison…