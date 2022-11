Bigg Boss 16: Gautam Vig pense que Shiv Thakare remportera le spectacle de Salman Khan pour cette GRANDE raison [Exclusive]

Les fans de Bigg Boss 16 sont contrariés de voir que Gautam Vig est sorti de la maison. Ils pensent qu’il est l’un des joueurs les plus réels à l’intérieur de la maison. Gautam Vig nous a dit qu’il pensait que Shiv Thakare avait de très bonnes chances de gagner le spectacle. Et il sent qu’il y a un facteur qui joue très bien en sa faveur. Il nous a dit : “Shiv Thakare est un joueur intelligent. Mais le gros facteur est qu’il y a des gens à l’intérieur de la maison qui veulent qu’il gagne et le soutiendront pour la même chose sans aucune hésitation. Personne ne peut l’arrêter si son groupe d’amis maintient ce niveau de soutien.” Il a dit que Shiv Thakare avait l’expérience de faire des émissions de téléréalité comme Bigg Boss Marathi et Roadies. “Un autre point important est qu’il est doué pour influencer les gens”, a déclaré Gautam Vig.

Le Naamkarann ​​a déclaré que le dénigrement de Soundarya Sharma par Karan Johar et sa relation avaient affecté son moral en tant que joueur. Il nous a dit : « Ce que Karan Johar a été profondément démoralisant et démotivant. Nous sommes restés à l’intérieur pendant pas plus de quatre semaines. Les gens ont jugé notre relation trop sévèrement. Et Soundarya Sharma et moi nous avons jugés mal et trop tôt. montré à l’extérieur. Je sais que Soundarya Sharma et moi n’avons pas tort. Mais tout cela m’a affecté. J’étais dans un dilemme pendant les quatre jours suivants.

Gautam Vig a déclaré qu’il pensait qu’Archana Gautam était le joueur le plus réel de la maison. “Elle est trop réelle. Archana Gautam est honnête sur le fait qu’elle considère tout le monde comme une compétition. Shalin Bhanot est le plus faux. À l’intérieur de la maison, la plupart des gens l’appellent faux ki dukaan”, déclare Gautam Vig. Il a également critiqué Shalin Bhanot pour l’examen inutile de Sumbul Touqeer.