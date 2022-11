Bigg Boss 16: Gautam Vig gagne le cœur du public alors que Shalin Bhanot lui lance des injures [View Tweets]

Gautam Vig a refusé de parler à Shalin Bhanot et Tina Datta après que Gautam et Shalin aient appris beaucoup de choses qu’ils pensaient l’un de l’autre. Alors que Gautam est contrarié par le fait que Shalin et Tina remettent en question sa relation avec Soundarya Sharma, Shalin est perturbé par les choses que Gautam a dites à propos d’une confrontation entre eux. Pour cette raison, il y a une inimitié visible entre eux et ils se sont juste jetés l’un sur l’autre dans l’épisode d’aujourd’hui.

Alors que Bigg Boss annonçait la nouvelle tâche de capitaine, Shalin a été puni pour ses actions et s’est vu interdire de participer à la course à la capitainerie. Alors que Gautam a été choisi comme premier concurrent à diriger en tant que joueur de cornemuse, Shalin a demandé à Tina de dire à Gautam de ne pas l’éliminer en invoquant la mort de son chien de compagnie.

Cependant, Gautam a refusé de leur parler à tous les deux et est allé à l’intérieur pour prendre son déjeuner. Au bout d’un moment, Shalin s’est approché de Gautam et lui a demandé de parler au moins à Tina s’il ne voulait pas lui parler. Mais en vain.

Shalin a ensuite lancé des injures à Gautam, ce qui a déclenché une affreuse guerre de mots entre eux. Le reste des colocataires a sauté entre eux comme un mur après que Shalin se soit agressivement dirigé vers Gautam.

Les téléspectateurs ont trouvé que Shalin était assez impétueux et hors de propos car Gautam lui avait déjà dit qu’il ne voulait pas communiquer. Les gens ont apporté leur soutien à Gautam et ont critiqué Shalin pour ses actions.

Regarde.

#TinaDatta & #ShalinBhanot avaient prouvé qu’ils ne se respectaient pas. Kal tak jisko faux bol rhe le, groupe de jiski bajja rhe le Aaj usko salut plaide kr rhe hain Sha est tellement inhumain qu’il veut que Tina utilise son animal de compagnie comme capitaine#BB16#BiggBoss16 Nitika Singh (@nitika_singh832) 3 novembre 2022

je suis étonné de voir comment #TinaDutta est allé à #gautamvig n lui a dit qu’elle voulait devenir capitaine en disant que je t’ai soutenu lol après ce qu’elle a fait hier, elle a dit ceci. De plus, elle a dit que je traversais beaucoup de choses (en mettant en œuvre les conseils qu’elle avait reçus de #ShalinBhanot sur la carte de sympathie aussi) #bb16 Naina Khetpal (@NainaKhetpal) 3 novembre 2022

#ShalinBhanot – Jouez l’angle de la sympathie, dites que vous venez de perdre Rani ! Montre à quel point ce type est faux et opportuniste. Content #GautamVig fait ressortir son vrai moi .. il sait que Shalin ne vaut l’amitié de personne #BB16 #BiggBoss16 GoGetter (@BetterGoGetter) 3 novembre 2022

#ShalinBhanot accuser #GautamVig à propos de face à face et de fausses relations. Il y a quelque temps, il conseillait #TinaDutta jouer la carte de la sympathie et lui a dit de parler de Rani à Gautam. #bb16 Naina Khetpal (@NainaKhetpal) 3 novembre 2022

Le tout ici est que #ShalinBhanot ko haraana hai ne parle pas tant d’élever leurs propres idoles. Je vois dans chaque concours, chaque sondage, les gens s’assurent juste que ki kisi tarah se shalin devrait être sorti. Triste réalité! #bb16 Biggboss16stan (@biggboss16stan) 3 novembre 2022

