Bigg Boss 16 : Gautam Vig éliminé de l’émission de Salman Khan ? Son ex-femme pense qu’il était mieux sans Soundarya Sharma

Il y a des rumeurs selon lesquelles Gautam Vig est sorti de Bigg Boss 16. Cela est dit par certaines poignées sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas de confirmation à ce jour. Au milieu de cela, son ex-femme Richa Gera a accordé une interview au Times Of India. Elle a dit qu’elle sentait que son angle d’amour avec Soundarya Sharma avait nui à son jeu. Richa Gera a déclaré qu’ils avaient divorcé car leur grande amitié ne pouvait pas aboutir à un mariage heureux. Elle a dit qu’ils ne pouvaient pas prendre de temps l’un pour l’autre et a pensé qu’il valait mieux terminer les choses sur une note cordiale. Elle a dit qu’ils ne souhaitaient pas perdre leur lien ou leur respect l’un pour l’autre.

Il semble que Richa Gera, la sœur d’Ankit Gera, soit une grande fan de Bigg Boss. Elle suit l’émission avec assiduité chaque année. Il semble qu’elle ait toujours voulu que Gautam Vig soit dans l’émission. Elle aurait déclaré au Times Of India qu’il l’avait appelée lorsqu’il avait empoché Bigg Boss 16 et lui avait dit qu’il allait réaliser son rêve. Richa Gera a dit qu’elle voulait voir Gautam Vig avec le trophée. Son angle d’amour avec Soundarya Sharma fait l’actualité dans l’émission et à l’extérieur. Richa Gera n’a aucun problème et s’est dite heureuse de voir Gautam Vig avancer dans la vie.

Elle sent qu’ils forment un beau couple. Mais elle sent que Gautam Vig et Soundarya Sharma s’y précipitent. Richa Gera a déclaré que Gautam Vig prend du temps pour connaître une personne et tomber amoureux. Elle aurait déclaré: “Je pense que c’est une attirance des deux côtés et non de l’amour. Gautam est meilleur en tant qu’ami qu’en tant que petit ami.” Il estime que se concentrer sur son lien nuit au jeu de Soundarya Sharma et de Gautam Vig. Elle pense qu’il peut bien faire s’il se concentre uniquement sur le jeu.

Richa Gera a déclaré qu’il était devenu conscient après que Karan Johar et les créateurs aient remis en question à plusieurs reprises ses actions avec Soundarya Sharma. Elle a dit que Bigg Boss jouait à des jeux d’esprit. Elle a dit qu’il était injuste de le tirer pour tout, que ce soit le capitaine ou la relation. Elle a été citée comme ayant déclaré au Times Of India : “Itne allégations lagne ke baad koi bhi hoga conscient, comme c’est à la télévision nationale. Il devrait avoir la liberté de jouer son jeu.”