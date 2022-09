Bigg Boss 16: Gautam Vig de Naamkarann ​​et la renommée d’Ishq Subhan Allah rejoindront l’émission de Salman Khan

Bigg Boss 16 a vu un certain nombre de nouveaux noms au cours des deux derniers jours. L’émission de Salman Khan verra apparemment des concurrents comme Adnan Shaikh, Manya Singh, Just Sul et Abdu Rozik. Maintenant, le nom de Gautam Vig vient également au premier plan. Les fans de Naamkarann ​​le connaissaient sous le nom d’Ali qui était un bon ami d’Avni (Aditi Rathore). Il a fait des spectacles pour Colors comme Tantra et Pinjara Khoobsurti Kaa. Gautam Vij a la belle apparence et pourrait être l’un des régals pour les yeux de la série. Comme Shivin Narang, il peut également être qualifié de visage de la chaîne.

L’émission sera diffusée à partir du 2 octobre 2o22. Cette fois, Bigg Boss 16 sera diffusé à partir de 22h au lieu de 22h30. L’émission Spy Bahu va être interrompue. Le buzz pour le spectacle est plutôt faible. Cette fois, les seuls noms sont Shivin Narang, Tina Dattaa, Kanika Mann, Jannat Zubair et Madirakshi Mundle. Le fait que de nombreux grands noms comme Mohit Malik, Arjun Bijlani, Sriti Jha, Divyanka Tripathi et Faisal Shaikh aient rejeté l’émission a considérablement atténué le battage médiatique. Le spectacle a besoin de quelques très grands visages pour faire sensation.

Bigg Boss 13 a été une saison à succès. Mais les deux suivants ont été plutôt ternes. La chaîne a été critiquée pour avoir amené de vieux visages encore et encore, ruinant l’expérience unique qu’est Bigg Boss. Il y avait des rumeurs sur Salman Khan facturant Rs 1000 crores, mais même cela a été rejeté. Maintenant, nous devons voir comment cela se passe une fois diffusé.