Bigg Boss 16 : Gautam Vig critique Shalin Bhanot pour l’humiliation de Sumbul Touqeer à la télévision nationale ; dit, ‘Aapko frein lagana chahiye’ [Exclusive]

Bigg Boss 16 a vu l’élimination de Gautam Vig. L’acteur de Naamkarann ​​a été éliminé lors de la septième semaine de l’émission de Salman Khan. Il nous a dit qu’il est terriblement choqué par cette éviction. Gautam Vig nous dit qu’il a du mal à croire qu’il a obtenu moins de votes, et il a une confiance totale dans ses fan clubs et ses fan bases. Il a déclaré à BollywoodLife : “Je ne pense pas avoir obtenu moins de votes. C’est très malheureux.” Dans l’émission, Gautam Vig a fait la une de ses liens avec Soundarya Sharma. L’actrice modèle et lui ont noué un lien étroit, qui a fait l’objet d’un examen minutieux.

Gautam Vig nous a dit : “Elle m’a soutenu tout au long de l’émission. Je ne pense pas que notre lien ait affaibli mon jeu. Le seul problème était le conflit émotionnel. Il y avait des moments où Soundarya Sharma se sentait très blessée. Elle me disait de ne pas parler. avec ceux qui parlaient mal de notre lien. Soundarya Sharma me protégeait. Elle est également devenue un peu faible émotionnellement, principalement parce qu’elle n’avait jamais été sur une telle plateforme auparavant. Gautam Vig a déclaré que leur lien était charmant et qu’ils avaient passé un bon moment ensemble sur Bigg Boss 16.

Dans l’émission, Shalin Bhanot a qualifié Gautam Vig de Janani et Auraat à plusieurs reprises. Gautam Vig nous dit avec colère : « Il est très faible à l’intérieur. Il est complètement faux. Il n’y a aucune qualité virile en lui. Gautam Vig claque son état d’esprit bon marché. “La manière dont il se moque des gens en les appelant Janani et Auraat en laissant entendre qu’elles sont faibles en tant que femmes reflète son état d’esprit bon marché. C’est ce qui est ressorti”, dit-il.

Nous lui avons également posé des questions sur toute la situation où Sumbul Touqeer est critiquée pour son attitude possessive envers Shalin Bhanot. Salman Khan l’a beaucoup réprimandée. Gautam Vig nous dit: “Je sens qu’il y a une faute des deux côtés. Si vous voyez que votre amie est trop possessive, aapko freine lagana chahiye. Allez, vous avez 20 ans de plus qu’elle. Vous devez comprendre qu’elle L’image prend un coup. Vous devriez donner du respect et du respect à une fille si vous sentez qu’elle est votre amie. Son respect et son intégrité devraient être votre priorité.