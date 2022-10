Bigg Boss 16 : Gautam Singh Vig sacrifie la ration de toute la maison pour devenir capitaine ; les internautes se sentent mal en voyant l’explosion des colocataires [View Tweets]

Le dernier épisode de Grand Patron 16 conclu il y a quelques minutes. Gautam Singh Vig était de nouveau sous le feu. Cette fois, c’était à cause de sa décision d’être le capitaine. Ce qui a suivi a été une explosion massive de la part des colocataires. Alors, tout a commencé quand Salman Khan a demandé Nimrit Kaur Ahluwalia qu’elle aurait la chance d’emménager dans la chambre de 5 de Shiv à condition qu’elle prenne plus de la moitié de la ration de la chambre dans laquelle elle vit actuellement avec elle. Elle refuse. La même offre est faite à Gautam Singh Vig mais les enjeux sont augmentés. Gautam doit sacrifier la ration de chacun pour la semaine.

Gautam sacrifie la ration de chacun pour être le capitaine

Salman Khan a donné à Gautam Singh Vig le choix d’être le capitaine à condition qu’il sacrifie la ration de tout le monde. Gautam dit initialement non. Salman lui demande de réfléchir à nouveau. Gautam semblait dans le pétrin mais il réfléchissait beaucoup. Finalement, il a accepté leur condition. Cela a choqué tous ceux qui ont riposté à la décision de Gautam à leur manière. Il se trouve que Gautam avait allégué qu’il simulait sa relation avec Soundarya à l’intérieur de la maison avec laquelle il n’était pas d’accord. Gautam a été traumatisé toute la semaine et il voulait faire ses preuves, ce qu’il pensait pouvoir faire avec le capitanat.

Gautam accepte la capitainerie et sacrifie la ration des colocataires

Gautam fait face à la colère des colocataires; les internautes réagissent

Dès que Gautam a accepté leur condition d’être le capitaine. Sajid Khan, Archana Gautam, Tina Dutta, Shalin Bhanot et d’autres l’ont perdu. Nimrit Kaur Ahluwalia a également perdu son sang-froid. Tout le monde a commencé à dire du mal de Gautam, en particulier Sajid qui l’a même maudit. Plus tard, lorsque Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi jouent au jeu de l’exorcisme avec les colocataires, la majorité des candidats nomment Gautam qu’ils veulent exécuter un exorcisme. Gautam accepte silencieusement tout ce qui lui est lancé. Cependant, les internautes après le choc initial ont sympathisé avec Gautam. Découvrez les tweets ici :

Le chemin #ArchanaGautam n #NimritKaurAhluwalia frapper Gautam (pendant la tâche bhoot-jhaad) était si faux Déçu par les deux. Il faut être dans les limites, toujours. #BiggBoss16 #BB16 ??????. (@ShlokaTweets) 29 octobre 2022

Gautam est de retour dans le jeu. J’étais tout au sujet de Priyanka et ankit. Maintenant Gautam a fait cette liste aussi #GautamSinghVig #BiggBoss16 Neha Seth (@NehaSet13584053) 29 octobre 2022

Cibler Gautam, réagir inutilement était l’une des choses immatures montrées par tous les concurrents. Kisi ko itna bhi torture mentalement nahi karna chahiye. Ces candidats parlent d’humanité mais où est le leur tout en le torturant mentalement.#GautamVig #BiggBoss16#WeekendKaVaar pic.twitter.com/hl0hP9FAr4 Ammy Kim (@ammy_a01) 29 octobre 2022

Gautam Bhai ko CHANCE ULTIME Mila hai.. Gautam Gulati banne hai.. J’espère qu’il l’utilisera parfaitement#BiggBoss16 #BB16 #MakingMahool (@shubhamwebsity) 29 octobre 2022

Soundarya et Gautam sont le couple le plus réel là-dedans, la façon dont Saundarya se tient aux côtés de Gautam ! ? #BiggBoss16 Tanvee (@Tanvee77162190) 29 octobre 2022

Je n’aime pas la façon dont il traite Gautam n NON, je n’aime pas Gautam mais je reste dans une maison sans tout manger, comment ne peut-il même pas l’appeler ? Homme triste! ?#BB16 #BiggBoss16 #ShivThakare #ShanivaarKaVaar (@quixotik_soulll) 29 octobre 2022

Ce soir j’ai encore beaucoup aimé #GautamVig le plus . Si ces colocataires continuent de le cibler comme ça, il sera bientôt le concurrent préféré de bb16, ils font de lui Gautam Gulati. ??#BiggBoss16 #GautamSinghVig #GautamSquad @gautamsinghvig pic.twitter.com/75fqiiRuSN ?????? ? (@ Iamerica1111) 29 octobre 2022

Sajid 2 din mein Désolé désolé bolke Gautam ke peeche jayega Comme usne Shitlin ke saath kiya #BiggBoss16#ShivThakare Mes_Scribbles ? ? ??? (@SnehaThinks) 29 octobre 2022

Mec je me sens si mal pour Gautam ???#BB16 #BiggBoss16 hiza ~ ? (@nakhrehiza) 29 octobre 2022

La réaction des HM sur Gautam pour avoir sacrifié la ration n’était pas pertinente Ces personnes pensent vraiment que BiggBoss ne leur donnera rien à manger pendant une semaine Dans l’ensemble, la plupart des HM créaient des drames inutiles sur la nourriture #BiggBoss16 #BB16#Le chef @CouleursTV @Le chef @EndemolShineIND Shaun ? (@Shaun_Rulex) 29 octobre 2022

Restez fort Gautam .. cela vous rendra plus fort si vous voulez tirer les leçons de tout cela Drame.#BB16#BiggBoss16 Deepak Singh Kushwah (@its_dsk) 29 octobre 2022

Nimrit & archana étaient très durs avec le gautam en frappant ! C’était tellement mal !#BB16 #bigboss16 Zoya (@_cloud_Zoe) 29 octobre 2022

Demain dans Bigg Boss 16, nous verrons Gautam donner 16 œufs à Shalin pour des raisons médicales. Priyanka Chahar Choudhary riposte et Shalin perd son calme. Nirmit claque également Gautam. Cela semble être un chemin difficile sur lequel Gautam doit marcher maintenant.