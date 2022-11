Bigg Boss 16 : Gauahar Khan s’en prend à Tina Datta ; dit qu’elle a enfin goûté à sa propre médecine après que Shiv ait choisi Nimrit comme nouveau capitaine

Bigg Boss 16 : Tina Datta est en panne après que Shiv Thakare se soit moqué de son anniversaire lors de la nomination et a déclaré qu’il allait lui offrir un cadeau d’anniversaire. Cela laisse Tina furieuse, et elle claque fortement Shiv et amène sa mère et sa sœur entre les deux alors qu’elle la fouille en l’appelant chère. Tina était très contrariée par le fait que Shiv ait choisi Nimrit Kaur Ahluwalia le nouveau capitaine de la maison et cela n’a pas été bien digéré avec Tina et elle a donc une confrontation massive avec Nimrit et a été suivie par Shiv

Cependant, Shiv n’a pas nommé Tina et a plutôt choisi son ennemie OG Priyanka Chahar Choudhary, tandis que maintenant les téléspectateurs ardents, y compris Gauahar Khan et l’ancien concurrent de Bigg Boss 16 Gautam Big, ont fouillé Tina qui a finalement eu le goût du médicament. Gauahar a également souligné que Tina a toujours fait partie de ce mandli, contrairement à ce qu’elle a affirmé qu’elle ne faisait partie d’aucun groupe.

Oh allez Tina, tu faisais vraiment partie du mandli, maintenant tu as un avant-goût du médicament que tu as servi aux concurrents non mandli jusqu’à présent ! Chalo der aaye durust aaye ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 28 novembre 2022

Content de voir #NimritKaurAhluwalia ? redevenir capitaine. Mais je souhaite vraiment qu’elle ne déçoive pas et prenne sa propre décision sans être influencée par le gang. J’espère qu’elle respecte l’opportunité et brille. @Le chef #bb16 Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 28 novembre 2022

Zabardasti groupe ka partie banne ki koshish karoge à yahi milega #TinaDatta ? Elle voulait utiliser ce groupe pour son propre bénéfice. Donc prouvé !! #bb16 Gautam Singh Vig (@gautamsinghvigg) 28 novembre 2022

Tina a défié Nimrit de prendre son poste de capitaine dans les trois jours et demande à Shalin de se ressaisir. Maintenant, il sera intéressant de voir si Tina parvient à faire de même ou non ?