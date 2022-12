Bigg Boss 16 : Gauahar Khan qualifie Shiv Thakare de « favori » ; sentir que Soundarya Sharma est la “vraie affaire”

Grand Patron 16 fait partie des cinq meilleures émissions des charts TRP. L’émission animée par Salman Khan a réussi à répondre aux attentes du public dans une certaine mesure. Les combats et le drame dominent la maison Bigg Bos 16 et le public adore tout regarder. Non seulement le public, mais même les anciens candidats sont accrochés au spectacle. Gauahar Khan l’est sûrement. Cette saison a quelques grands noms comme Sajid Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia, Tina Datta, Shalin Bhanot, Sumbul Touqeer Khan, Abdu Rozik, Shiv Thakare et d’autres dans la course pour remporter le trophée. Parmi tous, Gauahar Khan trouve Shiv Thakare le plus divertissant.

Entertainment News: Gauahar Khan n’a que de bonnes choses Shiv Thakare et Soundarya Sharma

Prenant son compte Twitter, Gauahar Khan a fait une série de tweets partageant son opinion sur certains des candidats. Elle trouve Shiv Thakare très amusant. Gauahar est également un fervent partisan de Soundarya Sharma. Elle la trouve très raisonnable. Dans la tâche d’hier, beaucoup de gens ont choisi Soundarya Sharma et lui ont jeté de l’eau boueuse en pensant que les déclarations désagréables montrées à l’écran avaient été faites par elle. Cependant, tout s’est avéré faux. Gauahar Khan estime que Soundarya Sharma ne suit les traces de personne et qu’elle est la vraie affaire.

Découvrez ses tweets ci-dessous :

Jitne tohamatein soundarya pe lagaye gaye, je suis tellement content que 90% se soient tous avérés faux, dans la tâche keechadh! Elle est la vraie affaire. Le rend quand il le faut, explique en ami quand il le faut, sans suivre les traces de personne. Aimer ! #bb16 Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 3 décembre 2022

Plus tôt, Gauahar Khan avait loué Soundarya Sharma pour être une véritable amie et avoir fait savoir à Archana Gautam qu’elle s’était trompée lorsqu’elle avait commenté l’apparence de Sumbul Touqeer Khan.

Pas seulement Gauahar Khan, même Manu Punjabi enraciné pour Shiv Thakare. Récemment, BB16 TRP KING SHIV est à la mode sur Twitter.