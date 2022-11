Bigg Boss 16: Gauahar Khan pense que l’expulsion d’Archana Gautam était juste mais SLAMS Shiv Thakare pour provocation extrême [View Tweets]

L’épisode d’hier soir de Grand Patron 16 était une nuit épique et il semble que tout le monde l’a regardé pour voir pourquoi et comment Archana Gautam a été expulsée et est-elle vraiment devenue violente avec Shiv Thakaré. Beaucoup de choses ont déjà été dites alors que la nouvelle de l’expulsion d’Archana de Bigg Boss 16 a éclaté quelques heures avant la diffusion de l’épisode sur la chaîne. Et il y avait une telle curiosité parmi les internautes et les fans de Bigg Boss pour regarder l’épisode. Les gens sont divisés sur Twitter entre Archana et Shiv. Et vainqueur de la saison 7 Gauahar Khan est également divisé. L’actrice a pesé sur le combat de Shiv Thakare-Archana Gautam.

Gauahar Khan SLAMS Shiv Thakare pour provocation extrême

Ainsi, depuis les deux derniers jours, Archana Gautam, son combat avec Shiv Thakare et l’expulsion ont été partout dans Entertainment News. Le combat a eu lieu hier soir dans Bigg Boss 16 où nous avons vu toute la maison contre Archana Gautam car ils estimaient qu’elle avait tort. Cependant, croit Gauahar Khan, Shiv a provoqué Archana et l’a appelé son plan. Elle a demandé s’il n’était pas mal de parler tout le temps du chef respecté du parti national. Gauahar a observé que Shiv planifiait tout depuis la nuit.

Gauahar Khan dit que l’expulsion d’Archana Gautam était justifiée

Tout en parlant d’Archana Gautam et de ses actions, Gauahar Khan a déclaré que ce qu’elle avait fait était très mauvais et punissable. Elle a également dit que depuis qu’Archana est devenue physique, elle doit être éliminée. Gauahar a également ajouté qu’elle souhaitait que cela soit également suivi au cours des dernières saisons. Gauahar a également déclaré qu’Archana avait enfoncé ses ongles dans le cou de Shiv. L’actrice a déclaré que la provocation faisait partie du jeu et était un test de volonté.

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Salman Khan partagera ses réflexions sur le combat d’Archana Gautam et de Shiv Thakare. Voyons ce que Salman a à dire.