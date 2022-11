Bigg Boss 16: Gauahar Khan et VJ Andy critiquent MC Stan pour ses commentaires grossiers misogynes sur Priyanka Chahar Choudhary

Les fans de Bigg Boss 16 ont été choqués par le comportement de MC Stan envers Priyanka Chahar Choudhary. Le rappeur qui est lui-même un fumeur à la chaîne a accusé l’actrice d’Udaariyaan de fumer. Ils se sont disputés pour le briquet. Il a dit qu’elle donnait le bon exemple à tous ses jeunes fans en fumant. MC Stan s’est également moqué d’elle parce qu’elle était une femme et qu’elle fumait. Les fans n’ont pas du tout aimé ça. Non seulement c’était hypocrite, mais ça sonnait carrément sexiste. Priyanka Chahar Choudhary lui a dit sèchement qu’elle n’était pas dans l’émission pour prêcher des choses et qu’elle ne visait pas non plus à être une figure inspirante. Elle a dit que sa priorité était sa famille. VJ Andy a critiqué MC Stan pour ses commentaires peu scrupuleux.

#MCStan moi itni misogynie bari hui hai! Muet toh tumme kartain hain-jhoota paltu dogala badtameez admi ! Chal ka matlab patli gali se nikal le. #PriyankaChaharChoudhary ne 2 min bhi déchets kia tum pe bohut hai ! Quel esprit méchant ! Rejoignez-moi après #BiggBoss16 https://t.co/8Aj5fnnHc0 Andy Kumar (@iAmVJAndy) 13 novembre 2022

Si ce n’était pas tout. MC Stan a imité la manière dont elle a dit «Chal Chal» et a dit que cela sonnait sale. Priyanka Chahar Choudhary ne l’a pas dit avec ce que MC Stan a sous-entendu. Il a dit qu’elle ressemblait à une fille qui essayait d’attirer l’attention d’un homme. MC Stan a dit qu’il avait une petite amie à l’extérieur et qu’il ne s’intéressait pas à elle. La manière dont il l’a mentionné était très bon marché. Tina Datta et Nimrit Kaur Ahluwalia souriaient en écoutant cela. Gauahar Khan a appelé le trio pour ce genre de comportement.

Bacche kaise paida honge, gande chale karne ke liye bula rahi sooooooooooo bas dans la langue. Triste ! Même les femmes acceptent d’entendre ça d’un homme à propos d’une autre femme ! Triste ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 13 novembre 2022

Une majorité d’internautes ont également interpellé le rappeur pour ce genre de langage. Alors que les paroles de hip-hop sont souvent critiquées pour être désobligeantes envers les femmes, personne ne s’attend à un tel comportement de la part d’artistes indépendants.

MC Stan a clairement franchi une ligne aujourd’hui ! La façon dont il a parlé de Priyanka Chahar Choudhary à la télévision nationale INCROYABLE ET PAS FAIT ! SI VOUS NE POUVEZ PAS COMBATTRE JUSTE, N’ASSASSINEZ PAS LES GENS. #BiggBoss16 #BB16 #Le chef #BB #PriyankaChaharChoudhary Asha Davis (@divapinky112) 13 novembre 2022

Les fans veulent vraiment que Salman Khan donne une oreille attentive à MC Stan Weekend Ka Vaar. Ce genre de comportement ne doit pas passer inaperçu. Nous nous souvenons de tout le combat sur le numéro Sidharth Shukla – Rashami Desai ‘Aisi Ladki’. Celui-ci sonnait encore pire.