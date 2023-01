Bigg Boss 16 : Gauahar Khan est le plus heureux avec Salman Khan dénigrant Tina Datta et Shalin Bhanot dans le Weekend Ka Vaar ; l’appelle une rockstar

Bigg Boss 16 : This Weekend Ka Vaar était un épisode dont on se souviendra longtemps. Nous avons vu Salman Khan dénigrer les bons et correctement, les téléspectateurs de Bb 16 saluent la superstar et l’appellent le meilleur. Et l’un des fans ardents de la série qui ne manque même pas une émission est Gauahar Khan qui a vraiment apprécié le dénigrement tant attendu de Shalin et Tina. La future maman Gauahar Khan s’est adressée à son Twitter, a exprimé son bonheur à peu près la même chose et a félicité l’hôte superstar. Gauahar soutient Sumbul Touqeer depuis le premier jour et aujourd’hui, le monde a vu les vrais visages de qui a raison et qui a tort.

Salman Khan était une rock star dans l’épisode d’aujourd’hui ! Trois hourras! Ovation debout !!! #BB16 Oh mon Dieu !!!!!! Étonnante Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 6 janvier 2023

Regardez la vidéo Salman Khan s’en est pris à Tina et l’a appelée pour avoir joué à un jeu avec Shalin et avoir dérouté les internautes à propos de son faux amour pour l’acteur.

Alors que Shalin essayait de lui dire qu’il ne devrait pas être si dur avec elle, il s’est fait moquer par l’animateur de l’émission, et c’était une montre hilarante. Pendant ce temps, les fans de Sumbul célèbrent cette journée et l’appellent le mauvais karma.

Rien juste du Karma servi à ShaNa ?#SumbulTouqeerKhanpic.twitter.com/V2O7GYnCO7 ? ~ (@SanjKiDuniya) 6 janvier 2023

Chers fans / coéquipiers de Tina dutta.Cela ne s’appelle pas un assassinat de personnage par l’hôte, cela a été fait par elle-même en tant qu’actions de son comportement.Oui, j’ai soutenu #SumbulTouqeerKhan en raison des fausses déclarations de Tina mais ne peut pas soutenir quelqu’un qui a dégradé les autres merci @Le chef D.shahrin ahmed (@ahmedshahrin) 6 janvier 2023

Shalin et Tina ont été fortement critiquées pour leur danse romantique lors de la performance de MC Stan dans le spectacle.