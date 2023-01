Bigg Boss 16 : Gauahar Khan, Devoleena et Kamya Panjabi critiquent leurs colocataires pour l’expulsion injuste de Soundarya Sharma ; l’ancien blâme Priyanka Chahar Choudhary [Read Tweets]

Bigg Boss 16 a vu l’élimination de Soundarya Sharma hier soir. Les colocataires ont dit qu’elle était la plus invisible dans la maison au cours de la semaine écoulée. Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare sont les deux qui ont dit que Soundarya Sharma méritait d’être absente. L’actrice d’Udaariyaan a déclaré qu’elle aimerait voir Shalin Bhanot hors de la série, mais elle ne peut nier que tout le week-end Ka Vaar a été conduit par Tina Datta et Shalin Bhanot. Shiv Thakare a déclaré que Soundarya Sharma était très silencieuse ces derniers temps à l’intérieur de la maison. Le mannequin et l’actrice étaient également bouleversés à cause de la honte constante des salopes dans l’émission de Salman Khan.

Maintenant, Gauahar Khan et Kamya Panjabi ont appelé les colocataires. Ils ont dit que l’implication ne signifie pas seulement avoir un faux angle d’amour dans la série. Ils ont dit que Soundarya Sharma avait fait beaucoup plus que les autres. Gauahar Khan a également demandé si Priyanka Chahar Choudhary pensait que moins de femmes autour signifie moins de concurrence.

Priyanka a conduit cette décision, pour faire sortir Soundarya, je me demande si moins de femmes autour signifie moins de concurrence. Je ne suis pas du tout d’accord avec shiv n Priyanka. Soundarya était plus fort que la plupart là-dedans ! #bb16 Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 22 janvier 2023

Juste en ayant des problèmes relationnels, vous ne vous impliquez pas dans un spectacle. Soundarya a été le plus impliqué dans tout. Elle s’est démarquée en tant qu’individu. Les colocataires ont tellement tort dans la façon dont ils perçoivent l’implication ! #bb16 Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 22 janvier 2023

Kamya Panjabi a également dénoncé cette décision. Elle a dit que l’histoire d’amour de Tina Datta et Shalin Bhanot était la plus fausse et la plus irrespectueuse de l’histoire du jeu.

Faire semblant d’avoir une relation depuis le premier jour n’a été qu’à ce sujet tout au long de la série, ce n’est pas appeler être impliqué dans la série, pas du tout #BiggBoss16 @CouleursTV La fausse histoire d’amour la plus irrespectueuse et ennuyeuse de l’histoire de bb #Saundarya tu méritais de rester c’est sûr! Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 22 janvier 2023

Nous pouvons voir que ces célébrités ne sont pas impressionnées par la décision de sauver Tina Datta et Shalin Bhanot. Que pensez-vous de ces deux-là ? Faites-nous savoir avec vos commentaires!