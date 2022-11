Bigg Boss 16 : Gauahar Khan dévoile le gagnant de l’émission de Salman Khan et vous serez surpris de le savoir

Bigg Boss 16 : Gauahar Khan est une ardente fan de l’émission Bigg Boss et elle la suit depuis le début et c’est la même chose dans la saison 16 également. Et maintenant, le gagnant de Bigg Boss 7 a choisi le gagnant du spectacle Bigg Boss 16 et vous serez surpris de savoir qui il est. Eh bien, c’est Ankit Gupta. Peu importe à quel point Ankit a incité sa santé mentale est incassable et cela ne fait que montrer à quel point il est fort et est là pour gagner. De Salman Khan aux détenus, ils se sont tous efforcés de faire parler Ankit Gupta dans la série, mais il pense que le silence est la langue la mieux parlée et, lentement, le public a commencé à l’aimer pour cela et l’un d’eux est Gauahar Khan.

Dans son dernier tweet, Gauahar mentionne à quel point ce sera amusant de voir qu’Ankit Gupta gagnera la partie en silence.

Mazaa toh tab aayega agar ankit show chup chaap jeet jaaye. Hahahaha l’aime vraiment pour son originalité. #bb16 Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 20 novembre 2022

Gauahar a également critiqué Shalin Bhanot pour avoir dit du mal de Soundarya Sharma, après la sortie de Gautam Vig, elle a essayé de flic mais Shalin fait un peu plus pour elle et même râle à peu près la même chose.

Shalin parle si bas d’une fille ! #unclassy . Soundarya est réelle, elle n’essaie pas d’être une lécheuse de cul ou de plaire aux gens ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 20 novembre 2022

Pour en revenir au choix de Gauahar Khan, êtes-vous d’accord pour dire qu’Ankit Gupta peut être le gagnant de l’émission car il a réussi à devenir le top 5 des concurrents de l’émission selon la liste Ormax ? Alors que Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer ne figurent pas dans le top 3. Bigg Boss 16 a fait l’objet de nombreuses critiques après le commentaire obsessionnel de Salman Khan sur la renommée d’Imlie.