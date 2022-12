Bigg Boss 16: Gauahar Khan dénonce les concurrents comme un “ensemble gourmand et inconsidéré” après qu’Ankit Gupta et Sumbul Touqeer se soient retrouvés sans ration [Read Tweets]

Les concurrents de Bigg Boss 16 se battent bec et griffes pour la ration. Cette année, nous n’avons pas eu de bonnes tâches physiques jusqu’à présent. En fait, tout le jeu a tourné autour de la ration. Hier, Shiv Thakare, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary ont obtenu la meilleure ration. Ils ont pris beaucoup de choses. Au moment où les concurrents les moins bien classés comme Tina Datta, Ankit Gupta, Sumbul Touqeer et MC Stan sont entrés dans la salle, ils n’ont rien obtenu. En fait, Ankit Gupta a ramassé les paniers en plastique que Bigg Boss lui a dit de rendre. Nimrit Kaur Ahluwalia a également dû prendre la ration du reste des colocataires pour nourrir les Golden Boys, Sanjay Gurjar et Sunny Nanasaheb Waghchoure.

Gauahar Khan, qui est un commentateur passionné de l’émission, a déclaré que ce lot était un lot gourmand. Elle a dit qu’ils n’avaient tout simplement rien gardé pour personne dans l’émission. Elle a dit que certaines personnes n’avaient tout simplement pas reçu de nourriture. C’est ce qu’elle a tweeté…

Je n’ai jamais vu de concurrents aussi gourmands et inconsidérés quand il s’agit de rationnement ! Une personne seule a besoin d’un panier entier ???????? Pauvre Sumbul, Ankit n’a rien eu. . Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 30 novembre 2022

Stan et Tina sont sortis avec des articles de toilette, et pas de nourriture ! Que diable !! Je sais que les gens partageront, mais cela montre quand même à quel point vous pouvez devenir fou sans considérer ce dont vous avez besoin et profiter de vos droits ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 30 novembre 2022

Gauahar Khan est connu pour être très vocal. Elle est venue dans la saison 14 en tant que l’un des mentors avec Hina Khan et feu Sidharth Shukla. La dame est la gagnante de Bigg Boss 8. La nourriture a fait l’objet de nombreux débats cette saison. Les concurrents se sont même battus pour savoir qui a obtenu quelle portion de la nourriture. Archana Gautam a demandé à Abdu Rozik de ramasser des rotis dans les assiettes de Mandli pour elle.