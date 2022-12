Bigg Boss 16 : Gauahar Khan défend Shalin Bhanot sur le buzz du buzzer ; reproche à Tina Datta de jouer à des jeux

Bigg Boss 16 : Depuis que Shalin Bhanot n’a pas appuyé sur le buzzer pour Tina Datta et l’a laissée sortir de la série, les fans ont claqué Shalin et affirmé qu’il avait été exposé. Mais récemment encore dans l’émission après que Shalin ait appuyé sur le buzzer pour la sentinelle de Tina Datta et ait perdu le prix en argent de toute la maison, il est toujours ciblé par beaucoup. Alors que d’autres sympathisent avec lui et appellent Bigg Boss pour avoir joué à ce jeu sale avec lui.

Il est tellement faux, mon dieu ! Il pensait @iamTinaDatta est parti pour toujours et donc immédiatement il a commencé à jouer à son jeu en fixant sa connexion avec ses colocataires .. même avec srijita, il flirtait et s’amusait avec qui #TinaDatta avait une mauvaise équation! #ShalinBhanotExposed #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/zOezZZ67Gj Sinthia (@sinthia1712) 11 décembre 2022

Gauahar Khan a trop fortement soutenu Shalin et a rappelé à Tian à quel point elle hochait clairement la tête en disant non et a fait comprendre à Shalin qu’elle ne voulait pas rester dans la maison et partir. Alors maintenant, pourquoi le jeu du blâme se produit-il ? Elle s’en est pris à Tina pour la même chose.

Tina n’a-t-elle pas clairement hoché la tête et dit à Shalin de ne pas appuyer ???? Ou ai-je vu quelque chose de plus ??? Est-ce que quelqu’un a un clip de ça ??? Bechara shalin phas gaya. Cette chose de buzzer était délicate Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 11 décembre 2022

Alors que de nombreux téléspectateurs pensent que juste parce que Shalin se rapproche maintenant de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta, Bigg Boss a également commencé à le cibler. Et depuis que Tina a fait son entrée dans la série, elle se dispute avec Shalin qu’il l’a trompée et que son jeu a été exposé et Shalin erre sans aucune idée dans la maison.