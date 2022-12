Bigg Boss 16 : Gauahar Khan claque Nimrit Kaur Ahluwalia et son groupe ; appelle Bigg Boss injuste avec Ankit Gupta après une tâche en prison

Bigg Boss 16: Les fans d’Ankit Gupta s’en prennent à Nimrit Kaur Ahluwalia et mandali pour l’avoir continuellement qualifié d’injuste et l’avoir presque mis sous pression pour qu’il joue équitablement dans les tâches de la prison. Ankit parvient cependant à être juste et prend une bonne décision malgré le survol constant du mandali, mais Bigg Boss laisse les téléspectateurs déçus après avoir annulé la tâche et annonce Priyanka Chahar Choudhary, Soundarya Sharma, Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer les prochains prétendants être le capitaine de la maison et prétend que malgré chor était le gagnant.

Et non seulement les téléspectateurs, mais aussi les ardents adeptes de Bigg Boss, Gauahar Khan, qui a remporté la saison 7, ont également critiqué Nimrit Kaur Ahluwalia et tout le groupe pour avoir constamment joué à bas prix et elle a même mentionné que Bigg Boss était injuste envers Ankit et nous sommes d’accord. Elle a même rappelé à Nimrit à quel point elle était juste sanchalak ?

Jab chaar ka kaanta saat dikhayi diya tha sanchalak ko, tabhi kisi ne nahi kahaa ki waise toh équipe ronde de 4 jeete l’équipe de bienfaisance lekin kisi ne mein de sept ko de diya. ? Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 7 décembre 2022

C’est quoi cette cuillère qui te nourrit ??????? Que se passe-ttttttttttt. Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 7 décembre 2022 Comment six contre 1 peut-il être un fair-play ???? Comment cela aura-t-il jamais un résultat ! C’est clairement trop dingue ! Kaarya ke shart ke anusaar toh bohat saare tâches mein sanchaalak ne apni manmmanee chalaiyi hai. Tabhi toh biggboss ne aisa jugement paas nahi kiya tha ??? Tellement injuste ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 7 décembre 2022

Bigg Boss a même qualifié la capitainerie d’Ankit Gupta d’ennuyeuse et si vous n’appelez pas cela de partialité, nous ne savons pas quoi dire, pleurent les fans d’Ankit. Alors que même Ankit estimait qu’il avait raison et que Big Boss l’appelait délibérément injustement et ainsi de suite, la bonne chose à son sujet était qu’il n’avait pas dépassé ses limites malgré sa déception.