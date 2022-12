Bigg Boss 16: Gauahar Khan choisit CE candidat pour le gagnant de l’émission Salman Khan

Bigg Boss 16: Gauahar Khan a suivi avec diligence le spectacle et soutient ce concurrent dans la maison et il n’est autre qu’Ankit Gupta. Ankit Gupta est lentement devenu le détenu le plus fort et le plus aimé de la maison et est devenu le plus préféré de tous. Gauahar Khan lui a apporté un Twitter, a fait l’éloge de l’acteur Udaariyan et l’a appelé l’homme le plus digne de la maison. Elle a écrit: “Je serai la plus heureuse des victoires d’Ankit # bb16. L’homme a du sens, se tient droit même si tant de réclamations insensées lui sont faites, digne! J’adore son attitude.”

Gauahar Khan aime beaucoup Ankit Gupta

Je serai le plus heureux des victoires d’Ankit #bb16 . L’homme a du sens, se tient debout même s’il y a tant d’injures à son encontre, digne ! J’adore son attitude Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 14 décembre 2022

Gauahar Khan a exprimé son désir que seul Ankit Gupta gagne car il le mérite pleinement. Le vainqueur de Bigg Boss 7 a même critiqué MC Stan pour avoir dégradé les femmes dans ses discours. Elle l’a choisi pour avoir mal parlé avec Priyanka Chahar Choudhary et s’en prendre à tout le monde pour ne pas l’avoir choisi pour la même chose.

Nous parlons tellement de respect des femmes dans notre pays, et pourtant aucun homme dans la maison n’a le courage de parler contre quelqu’un qui dit, tu aurat hai tere se toh baat bhi nahi karna, shemDi est la façon dont une femme se fait parler n c’est bien ??? Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 14 décembre 2022

Alors que Sreejita De a parlé à MC Stan et il s’est livré à une dispute avec elle. Mais Sreejita l’a géré d’une manière très digne et a remporté tous les éloges pour la même chose. De toute évidence, quelqu’un du «mandali» devrait faire comprendre à MC Stan à quel point il a mauvaise mine à cause de son langage de mauvaise qualité.