Bigg Boss 16, Friday Ka Vaar: Salman Khan enseigne Archana Gautam pour avoir accusé les fabricants de lui avoir volé ses vêtements

Beaucoup de choses se sont passées au cours de la semaine à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 et il est enfin temps pour Salman Khan d’intervenir et de régler des problèmes dont les colocataires ne sont pas conscients. Vendredi, Ka Vaar, le Dabangg Khan sera vu scolariser Archana Gautam qui a accusé les créateurs de l’émission de téléréalité d’avoir volé ses vêtements de marque. Shalin Bhanot devra également faire face à la colère de Salman pour son comportement.

Dans la promo, on peut voir Archana se préparer pour le vendredi Ka Vaar. Elle veut bien paraître dans la série et est vue à la recherche de ses vêtements de marque. Mais elle a l’air déconcertée et choquée lorsqu’elle ne trouve pas ses tenues.

Archana se plaint de ses vêtements manquants à ses colocataires et dit qu’elle avait trois sacs dans sa camionnette. Ankit lui dit que l’équipe de l’émission lui a envoyé des vêtements et qu’on leur a dit qu’il ne manquait rien en tant que tel.

Mais Archana n’écoute pas. Elle continue en accusant les fabricants d’avoir volé ses vêtements et dit également des choses méchantes sur le spectacle. Alors que Salman intervient, il enseigne à Archana son comportement et lui dit que dans quelle entreprise elle vit, mais l’équipe de l’émission n’est pas l’une de ces personnes qui seront intéressées à lui voler ses vêtements.

Archana peut être vue penchant la tête de honte. Son visage est peint comme un joker avec des larmes qui coulent de ses yeux. Alors que Soundarya Sharma, Sumbul Touqeer et Archana Gautam sont actuellement nominés pour l’élimination de cette semaine, il reste à voir qui sortira de la maison Bigg Boss 16 ce week-end.