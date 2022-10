Bigg Boss 16 : Fin de l’amitié entre Shalin Bhanot et Tina Datta ? L’ancien demande à l’actrice de garder son attitude envers elle-même après une vilaine prise de bec [Watch Video]

Grand Patron 16 maison est une maison très imprévisible. Nous voyons Sadjid Khan–Gautam Singh Vigrivalité sur le fiasco de la capitainerie-ration à Priyanka Chahar Choudhary–Archana Gautam avoir une prise de bec très désagréable, MC Stan parler de Shiv Thakaré avec Gautam Vig et ainsi de suite. Il y a aussi des angles d’amour, des amitiés qui se forment et se brisent chaque jour. Et maintenant, il semble Tina Datta et Shalin BhanotLe lien de est sur le point de se rompre. Oui, tu l’as bien lu. Du moins, c’est ce que dit la promo.

L’amitié Shalin Bhanot-Tina Datta se brise?

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons Shalin Bhanot demander à Tina Datta de ne pas jouer avec lui. Il lui dit qu’elle a mal parlé de lui aux autres. Tina demande à Shalin ce qu’elle a dit. Shalin évoque la vieille conversation à propos de Tina parlant à MC Stan et lui disant que Shalin n’est pas loyal. Tina dit qu’elle n’a jamais dit ça. Gautam Singh Vig, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan se joignent plus tard à la conversation.

Tina est furieuse et dit qu’il n’a jamais dit du mal d’elle nulle part et le nargue en disant qu’il a toujours été le bon garçon et qu’elle a toujours été la mauvaise fille. Shalin demande à Nimrit, Gautam et Sumbul s’il a déjà dit du mal de Tina à quelqu’un. Tina l’interrompt et Shalin lui demande de se taire. Tina Datta lui demande de ne pas lui parler comme ça. Shalin dit qu’il n’a jamais dit du mal d’elle à personne. Plus tard, nous voyons Tina convenir qu’elle a parlé de la loyauté de Shalin envers elle. Plus tard, Shalin dit à Tina qu’il parle de gratitude et non de comparaison. Mais Tina est vue en train de s’éloigner. Shalin dit que si elle ne peut pas comprendre cette chose, elle peut garder son attitude pour elle-même.

Regardez la promo de Shalin et Tina ici :

Est-ce la fin pour Shalin et Tina ? Ou vont-ils arranger les choses et commencer une histoire d’amour ? Nous ne connaissons pas l’avenir, mais cela va être une grande tendance dans Entertainment News, semble-t-il.

Pour les non-initiés, lorsque Stan, Abdu-Sajid et Gautam ont été chargés de remanier la pièce, Tina a parlé à Stan et a dit que Shalin n’était pas loyal. Stan était profondément choqué. Plus tard, Stan a révélé la conversation à Shalin mais il n’en a pas parlé et n’a fait aucun problème. Récemment, Bigg Boss a demandé à des colocataires si le comportement de Shalin lorsqu’ils ont annoncé en plaisantant l’élimination de Gautam était faux ou honnête par rapport à Sajid et Archana. Tina a également estimé que la réaction de Shalin était fausse.