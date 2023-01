Bigg Boss 16 : Farah Khan informe Tina Datta de la grande dispute entre sa mère et la mère de Shalin Bhanot ; est-ce la fin de ShaTina?

Bigg Boss 16 : Farah Kahn a fait une entrée sensationnelle dans la série, et elle a fait la une des journaux avec ses déclarations. D’appeler Priyanka Chahar Choudhary et Deepika Padukone de la maison, pour affirmer qu’elle a trois frères à Shiv Thakare, MC Stan et Abdu Rozik. Maintenant, la dernière promo la montre en train d’avoir une conversation avec Tian Datta où elle révèle comment sa mère est devenue une star après s’être battue avec la mère de Shalin dans la série, ce qui choque Tina et Shalin. Shalin et Tina vont-elles reculer après avoir appris cette dispute entre leurs parents ?

Regardez la vidéo de Farah Khan révélant à Tina le combat de sa mère avec la mère de Shalin dans l’émission

Pendant ce temps, Farah s’intéresse également à Shalin Bhanot et dit à Tina qu’elle se comporte beaucoup mieux avec Maahim – le chien de la maison par rapport à Shalin. L’entrée de Farah Kahn a comblé l’ennui de la série. Farah rencontre également Sumbul Touqeer comme une sœur aînée et lui explique qu’il se comporte de la même manière avec elle et ne devrait rien prendre à cœur.

En parlant du combat des parents de Shalin et Tina, nous avons vu comment la mère de Tina défendait sa fille pour avoir créé un angle d’amour avec Shalin. La mère de Tina est vue en train d’alléguer que Shalin parle de Tina sur son dos, hein Salman Khan lui dit que même Tina fait de même, la mère de Tina se livre également à une dispute avec la mère de MC Stan sur le commentaire de khakhra. Depuis que la mère de Tina est apparue pour la deuxième fois dans l’émission, les internautes affirment que Tina est une copie conforme de sa mère. Salman Khan le week-end dernier, ka Vaar a donné une oreille attentive à Tina pour avoir joué à des jeux avec Shalin et créé un faux angle d’amour. Shalin est extrêmement déçue par Tina et est même vue en train de parler de la même chose avec Priyanka dans la maison.