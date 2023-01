Bigg Boss 16 : Farah Khan entre pour soutenir Sajid Khan lors de la semaine de la famille ; appelle Priyanka Chahar Choudhary ‘Deepika Padukone’ de la maison BB [DEETS HERE]

La semaine familiale dans la maison Bigg Boss est toujours riche en émotions. Au cours des prochains jours, nous verrons des membres de la famille de Grand Patron 16 concurrents entrant dans la maison. De Aai (mère) de Shiv Thakare à la mère de Shalin Bhanot – les proches des candidats entreront dans la maison. Pour Sadjid Khannous aurons Farah Khan entrer dans la maison. Elle a été une grande fan de la série et cette fois, elle a son frère Sajid Khan à l’intérieur de la maison. Les détails de leur rencontre ont été diffusés sur Internet et Farah n’a que de bonnes choses à dire à propos de Shiv Thakare, MC Stan, Abdu Roziket d’autres.

Entertainment News: Farah Khan a ces choses à dire sur les concurrents de Bigg Boss 16

Selon les tweets de BiggBoss_Tak, Farah Khan a déclaré qu’elle avait trois nouveaux frères sous la forme de Shiv Thakare, MC Stan et Abdu Rozik. Elle a également parlé à Sumbul Touqeer Khan et a déclaré que Sajid Khan agace et irrite ses sœurs de la même manière qu’il l’irrite. À Priyanka Chahar Choudhary, Farah a déclaré qu’elle était la Deepika Padukone de la maison Bigg Boss 16. Elle a comparé Shalin Bhanot à Shah Rukh Khan.

Farah Khan a également invité tout le monde chez elle après le spectacle pour une fête. Elle a dit à Abdu Rozik que sa maison avait une piscine où il pouvait nager. Elle lui a aussi offert de la bonne nourriture.

Découvrez les tweets ci-dessous :

RUPTURE! #FarahKhan était heureux de rencontrer #ShivThakare, #AbduRozik et #MCStan. Elle leur a dit qu’elle avait trouvé trois frères en eux. Elle a également obtenu ‘Veg Pulao, Khatta Aloo, Yakhni Pulao & Burger’ pour soigner Abdu Rozik. #BiggBoss16 #BiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 janvier 2023

RUPTURE! Semaine de la famille #BiggBoss16 Farah Khan a appelé Shalin Bhanot ‘ Shah Rukh Khan’ et #PriyankaChaharChoudhary ‘Deepika Padukone’ de la #BB16 maison. Elle a aussi appelé #ArchanaGautam ‘Tekhi Mirchi’. Elle a également invité tout le monde chez elle pour une fête après la fin du spectacle. #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 janvier 2023

#FarahKhan Raconté #SumbulTouqeerKhan que Sajid irrite toutes ses soeurs de la même manière qu’il la trouble dans le #BiggBoss16 maison. #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 janvier 2023

Il sera très intéressant de voir Farah Khan et Sajid Khan se lier dans la série.