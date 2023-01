Bigg Boss 16: Farah Khan a été qualifiée de fausse pour avoir soutenu le frère “agresseur” Sajid Khan alors qu’elle tombe en panne en le rencontrant dans l’émission

Bigg Boss 16: Sajid Khan fait l’objet de critiques depuis qu’il a fait une entrée dans la série parce qu’il a été accusé de Metoo. Et maintenant, nous avons vu Farah Khan entrer dans la série pour apporter tout son soutien à son frère. La vidéo de Farah Khan en panne lors de sa rencontre avec son frère Sajid rend leurs fans émus, tandis que les téléspectateurs et les internautes critiquent fortement Farah et la traitent de fausse pour avoir soutenu son frère “agresseur” qualifié par Internet. Farah est critiquée pour ne pas avoir montré à son frère Sajid Khan ses erreurs et la façon dont il se comporte avec tout le monde, en particulier Sumbul Touqeer et Abdu Rozik dans la série.

Jetez un œil au claquement massif auquel Farah Khan est confrontée pour avoir prétendument été faux et avoir soutenu Sajid Khan dans la série.

Les débuts d’acteur de Farah ? https://t.co/WI5nBt9w4P Nuit noire (@thasiiiiii) 8 janvier 2023

Tout drame. C’est la sœur qui a désavoué Sajid Khan lorsqu’il a été accusé en #Moi aussi. https://t.co/KMOR8LCauv Sharmistha Goswami (@SharmisthaGos) 9 janvier 2023

J’espère que Farah met un peu de sens dans la tête des sajids et lui demande d’arrêter d’intimider sumbul n abdu tout le temps. C’est un concurrent et non un gourou Gyan dans la maison. @TheFarahKhan @SimplySajidK @BeingSalmanKhan @CouleursTV PD (@PD18822705) 9 janvier 2023

#FarahKhan lipapoti kare #SajidKhan ka vyavhar a été dégoûtant pour toutes les femmes et a une horrible attitude intitulée. #ArchanaGuatam ko galat bata diya gaya, kaam na karne pad uski espace personnel mein jake Shiv Nimrit ne kapde tak phenke, uska gadda kheencha. #bigboss16 Fraude (@SS_nowsays) 9 janvier 2023

Elle avait besoin de dire à son frère d’arrêter d’intimider les gens et de ne pas le justifier en disant qu’il traite SUMBUL COMME SON IWN ET PAR CONSÉQUENT, IL DIT TOUT CE QU’IL VEUT. TAUQEER SAHIB MÉRITE UNE ÉNORME APOLOGIE. Badekarmaa (@badekarmaa) 9 janvier 2023

Farah Kahn est vue rester dans la maison avec d’autres détenus et elle fera également partie des nominations où elle devra nommer les candidats sur le comportement de son frère Sajid Khan avec le frère de Priyanka et la mère de Shiv Thakare.