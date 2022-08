Bigg Boss 16 : Faisal Shaikh réagit en faisant partie de l’émission de Salman Khan ; dit, ‘Inshallah wahan bhi….’ [Watch Video]

Les débuts de Faisal Shaikh à la télévision ont été bons. Il est célèbre en tant qu’influenceur Instagram et a également fait quelques émissions sur le Web. Maintenant, il est vu sur Khatron Ke Khiladi 12 où il va bien. On dit qu’il a remporté l’émission de télé-réalité animée par Rohit Shetty. Faisal Shaikh fait également partie de ceux qui ont organiquement réussi à impressionner les téléspectateurs. Il sera désormais également vu sur Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il sait qu’il est un bon danseur mais Jhalak va être une nouvelle arène pour lui. Mais les fans de Faisal Shaikh veulent plus de lui.

On voit Faisal Shaikh sortir de sa voiture pour l’anniversaire de Jannat Zubair Rahmani. On lui demande s’il fera plus d’émissions de télévision à l’avenir. Il dit qu’il a de la chance d’avoir autant d’amour sur Khatron Ke Khiladi 12 animé par Rohit Shetty. Faisal dit aux médias qu’il est expulsé pour Jhalak et quand on lui pose des questions sur Bigg Boss 16, il dit : “Inshallah wahan bhi chale jayenge…”… Cela signifie-t-il qu’il est effectivement confirmé pour l’émission ? De nombreux portails ont déclaré qu’il était l’un des candidats confirmés.

S’il vient en effet sur Bigg Boss 16, il sera l’une des rares célébrités à faire trois émissions de téléréalité consécutives. Il rejoindra le club de Rubina Dilaik. Elle a également fait Bigg Boss 14, Khatron Ke Khiladi 12 et maintenant Jhalak Dikhhlaa Jaa 10. Compte tenu de sa base de fans organique et de sa personnalité divertissante, Faisal Shaikh devrait bien réussir sur Bigg Boss 16 de Salman Khan.

Les autres noms confirmés sont apparemment Munawar Faruqui, Vivian Dsena, Kanika Mann et peut-être Mohit Malik. Bigg Boss 16 débutera à partir de la mi-octobre. Voyons si Faisal Shaikh fait une entrée en tant que joker Bigg Boss 16 ou a un voyage complet de trois mois.