Bigg Boss 16 : Faisal Shaikh et Kanika Mann les deux premiers candidats confirmés pour l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16 fait l’actualité. L’émission animée par Salman Khan débutera à partir de la deuxième semaine d’octobre. Un certain nombre de grands noms de la télévision faisaient le tour. Mais il semble que Sriti Jha, Divyanka Tripathi et Arjun Bijlani aient dit non à l’émission. Selon Telly Fusion, les deux candidats confirmés sont Faisal Shaikh et Kanika Mann. On dit que Faisal Shaikh a également remporté Khatron Ke Khiladi 12. Kanika Mann avait dit qu’elle voulait faire Bigg Boss depuis longtemps. Elle a dit que si tout se matérialisait, elle pourrait faire le spectacle. Il semble qu’ils soient confirmés pour la même chose.

L’autre concurrent confirmé serait Kanika Mann. Eh bien, cela n’est pas une surprise. Le dernier buzz est que Mohit Malik est en pourparlers avec les chefs de chaîne pour faire partie de Bigg Boss 16. Il a bien réussi sur Khatron Ke Khiladi 12. Sa nature franche et sa qualité de leadership font également de lui un excellent choix pour Bigg Boss 16. Dans l’émission, il a fait la une des journaux pour ses prises de bec avec Rubina Dilaik. Ce genre de le rend approprié pour Bigg Boss 16.

Un autre nom qui circule est celui de Raj Anadkat. Il semble qu’il soit en pourparlers avec les créateurs de la série. Les fans le connaissent sous le nom de Tappu Sena. Raj Anadkat a déclaré qu’il travaillait sur sa condition physique et pensait qu’il serait apte pour Khatron Ke Khiladi 12 d’ici l’année prochaine. Voyons s’il s’inscrit à Bigg Boss 16 cette année.