Bigg Boss 16: Fahmaan Khan rencontre ENFIN Sumbul Touqeer Khan à l’extérieur, leur plaisanterie mignonne gagne les cœurs [Watch]

Hier soir à Grand Patron 16nous avons vu Sumbul Toukir Khan se faire éliminer de la maison. Son expulsion a été annoncée par Karan Johar que Salman Khan. Cette dernière était absente en raison de ses engagements personnels. Salman Khan anime l’émission de télé-réalité depuis le début. Et maintenant, le voyage est terminé, enfin, presque. Il ne reste plus qu’une semaine avant la grande finale de Bigg Boss 16. Le voyage de Sumbul sur Bigg Boss 16 s’est terminé samedi. Et maintenant, Sumbul a rencontré son amie Fahman Khan.

Fahmaan Khan rencontre Sumbul Touqeer Khan

Le duo de célébrités d’Imlie, Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan, est devenu l’un des jodis de télévision les plus appréciés du pays. Leur lien hors écran est admiré de tous. Et chaque fois qu’ils sont ensemble, tout ce qu’ils font fait la une des journaux dans Entertainment News. Et aujourd’hui n’est pas différent. Fahmaan Khan a pris son compte sur les réseaux sociaux et a publié une vidéo dans laquelle on le voit parler aux fans, puis révèle qu’il a rencontré Sumbul.

Il ne semble pas que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan se soient rencontrés après si longtemps. Ils se lancent dans des plaisanteries mignonnes alors que Fahmaan a un lapsus. Fahmaan révèle qu’il n’arrêtait pas de dire que Sumbul devrait sortir gagnante et même si elle ne le fait pas, ils se rencontreront bientôt. Sumbul est surprise et plaisante en disant que parce qu’il l’a manifesté, elle est sortie si tôt. Néanmoins, c’était si bon de les voir tous les deux ensemble.

Regardez la vidéo de Sumbul Touqeer Khan et Fahmaan Khan ici :

Pendant ce temps, Sumbul a donné des interviews. Elle sera toujours amie avec Mandali. Sumbul a révélé qu’elle n’aimerait pas rencontrer Tina Datta et Shalin Bhanot et qu’elle ne voudrait pas non plus être amie avec eux à l’extérieur. Sumbul en interaction média souhaite que MC Stan remporte l’émission.