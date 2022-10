Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan PAS ennuyé par le lien entre Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot dans l’émission de Salman Khan ; La star d’Imlie réagit aux commérages de ses colocataires [Exclusive]

Bigg Boss 16 a un candidat vedette dans l’actrice d’Imlie Sumbul Touqeer Khan. Mais son parcours n’est pas sans heurts. L’actrice a commencé à pleurer il y a deux jours sur le fait que personne ne la prenait au sérieux dans la série. Sumbul Touqeer a déclaré qu’elle se sentait seule et déplacée. Fahmaan Khan a rencontré BollywoodLife pour discuter. Il a révélé qu’il regardait Bigg Boss 16 pour la première fois à cause de Sumbul Touqeer Khan. Il dit: “Je n’ai pas regardé Bigg Boss de ma vie. Je ne souhaite pas paraître arrogant mais je n’ai pas eu le temps. Cette fois, je regarde à cause de Sumbul Touqeer. Je sais qu’elle se sent un peu déplacée . Mais c’est comme ça que le spectacle est. Je suis sûr qu’elle retrouvera bientôt son mojo.

Le fait que quelque chose pourrait se préparer entre Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer a été insinué par certains des colocataires. Les gens ont laissé entendre qu’elle essayait de réussir un SidNaaz. Imperturbable, Fahmaan Khan donne une réponse mature. Il dit : “Bien, mauvais ou moche, vous ferez face à tout dans Bigg Boss. Il y a des gens pour vous et contre vous. J’y vois un point de vue différent. Tout le monde a un point de vue différent. Nous sommes des êtres humains, et c’est inévitable. Je ne suis pas ennuyé par de telles discussions. J’ai ma propre perspective sur ce qui se passe à l’intérieur entre Sumbul Touqeer – Shalin et les autres.

Quand nous lui avons demandé s’il ferait Bigg Boss à l’avenir, il a dit qu’il y réfléchirait peut-être dans dix ans. “Je ne pense pas que les créateurs étaient désespérés de m’avoir. Oui, ils m’ont approché pour le spectacle. Je suis honnête, je ne suis pas le genre de personne qui peut s’asseoir autour d’une maison et ne rien faire physiquement. Peut-être 10 ans sur toute la ligne, je prendrai Bigg Boss. Maintenant, je voudrais me gratter la tête sur mon métier et non sur un jeu. ”