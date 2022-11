Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer se réunissent enfin alors que l’actrice s’effondre ; les fans disent: “Tu es un sauveur” [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 et Imlie ont enfin eu leur moment. Fahmaan Khan alias Aryan Singh Rathore d’Imlie entrera dans le spectacle ce soir. On dit qu’il restera à l’intérieur de la maison pendant quelques heures. La promo est sortie. Premièrement, nous verrons que Bigg Boss montre à Shalin Bhanot et Tina Datta ce que le père de Sumbul Touqeer a dit à leur sujet lors de l’appel téléphonique. Les deux seront furieux et comment. Shalin Bhanot frappera avec colère la table dans le salon tandis que Tina Datta sera tout aussi en colère. D’un autre côté, Sumbul Touqeer commencera à se sentir malade. Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan et d’autres la calmeront.

Plus tard, Bigg Boss dira que le nouveau joker arrive. Tout le monde se précipitera et on verra Fahmaan Khan marcher à l’intérieur. Sumbul Touqeer sera sous le choc et éclatera plus tard en sanglots. Leur étreinte serrée a réchauffé le cœur de tous les fans de SuMaan. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

Les fans d’Imlie sont aux anges. Ils ont dit que l’entrée de Fahmaan Khan ressemble à celle d’un héros d’action. D’autres ont dit à la chaîne de l’amener comme joker pour de vrai. Jetez un œil aux tweets…

Arey bhai raatbhar soyanahi hum log, j’ai pleuré comme un enfer #SumbulTouqeerKhan#FahmaanKhan Sahana Gowda (@Sahanag87014782) 24 novembre 2022

Dieu protège s’il te plait #FahmaanKhan #SumbulTouqeerKhan et leur lien de toute la méchanceté dans ce monde ??? #SuMaan @fahmaankhan @TouqeerSumbul . Puissent-ils continuer à briller de plus en plus et réussir dans toutes les tâches qu’ils entreprennent SuMaan (@BrilliantFrnds) 24 novembre 2022

#FahmaanKhan l’entrée n’est pas moins que n’importe quel héros d’action. Il est magnifique.?? https://t.co/PKplN1fKeh Pintu (@Pintu8390) 24 novembre 2022

Il a refusé BiggBoss tellement de fois que je ne me souviens même plus du numéro, il aurait pu promouvoir son émission comme d’autres mais il va dans cette maison de fous même pendant 1h, c’est ce qu’on appelle la vraie amitié .???#SumbulTouqeerKhan #FahmaanKhan #SuMaan pic.twitter.com/H4OJbIv8Bu AADIL QURESHI (@AadilQureshi_) 24 novembre 2022

Les fans de Bigg Boss 16 verront la magie de la véritable amitié entre Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan. Des sources nous ont dit qu’il a été en contact avec son père qui est très affligé de voir tout le récit de l’amant obsédé diffusé par la chaîne.