Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan est fier de Sumbul Touqeer ; lui donne un baiser volant et dit, ‘aag laga rahi hai’

Bigg Boss 16 : Qui ne veut pas d’un ami comme lui, Fahmaan Khan est entré dans la série quand Sumbul Touqeer avait le plus besoin de lui, il a été la tempête dans la maison juste pour une journée et leur chimie a créé d’énormes feux d’artifice. Et tout récemment, Fahmaan a été interrogé sur le jeu de Sumbul dans l’émission à laquelle il a mentionné qu’elle joue super et qu’elle est sacrément fière, “Aag laga rahi hai”. Et lui envoie également un baiser volant. Fahmaan a même déclaré que Sumbul atteindrait les finales.

OMG je suis mort Officiellement mort ????????? Ce joshhhhh “Aag laga rahi hai aag” Et ce kissi volant ???????@fahmaankhan celui-ci est le meilleur jusqu’à ce jour #Fahman Khan pic.twitter.com/FIcLKfKDXt (@PujaaGhosh) 22 décembre 2022

FK : Sumbul sera le top 3 des finalistes en BB ?#SumbulTouqeerKhan est n ° 1 De taali ?? Fahmaan rougissait ? Une fois Panditji a dit : Yehi pyar hai ? PS : Le support FK est constant pour Sumbul et le sera pour toujours ?#SuMaan #Fahman Khan #BiggBoss16 #BB16 #Le chef pic.twitter.com/TKMjVCTOdX ARUMITA DASGUPTA (fan acc) (@Arumita_DG) 22 décembre 2022

Fahmaan et Sumbul ont travaillé ensemble à Imlie et leur chimie a fait le show. Ils étaient tellement parfaits ensemble que les rumeurs de leur relation ont commencé à circuler, mais en réalité, nous avons été témoins de leur lien fort dans la maison et ce n’est rien de moins que de l’amour. La façon dont il prend soin d’elle est tellement spéciale. Fahmaan a dit beaucoup de choses à Sumbul sans dire grand-chose car il savait que sa présence changerait tout pour elle.

Sumbul a été la cible facile de nos jours et ils trouvent si facile de s’en tirer en prouvant sa faiblesse. Pourtant, je vais croire en l’ami qui dit le contraire. Je stan l’aag laga de copains ici ??#SumbulTouqeerKhan #Fahman Khanpic.twitter.com/8efkmFEyRW ? ~ (@SanjKiDuniya) 22 décembre 2022

All Hail Captain Arjun?… qui ne laisse jamais ce navire couler? Arjun?- Sumbul ko soutient kar raha hai… Est-ce qu’il vient de dire “Sumbul ko support kar raha hai…BIWI KO ?” ? ?#Fahman Khan #ArjunBijlani #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/2WOnkdM31y ????????_???? ??(??? ???) (@TorsadesPavill5) 22 décembre 2022

Fahmaan appelle Sumbul la candidate la plus forte de toutes et lentement, elle se révèle être une, peu importe ce que la fille reste forte et personne ne pensait qu’elle réussirait même jusqu’ici. En fait, il y a un énorme buzz qu’elle soit approchée pour jouer Naagin dans la saison 7 et ses fans sont sacrément excités.