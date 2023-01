Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan est « fier » alors que Sumbul Touqeer Khan fait un disque ; dit, ‘Fire hai tu fire’

Grand Patron 16 a ses 9 meilleurs concurrents. L’un d’eux est Sumbul Toukir Khan. Actuellement, elle est la plus jeune candidate de la maison. Elle n’a que 19 ans et elle a déjà fait un disque. Elle est la plus jeune candidate de l’histoire de Bigg Boss à avoir survécu à l’émission pendant plus de 100 jours. Oui, tu l’as bien lu! L’actrice d’Imlie a été nominée plusieurs fois, mais elle a réussi à être à l’intérieur de la maison. Comme c’est un grand moment pour ses fans, son bon ami Fahmaan Khan le soutient également.

Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan prend racine pour Sumbul Touqeer Khan

Prenant son compte Twitter, Fahmaan Khan a écrit une note douce pour Sumbul Touqeer Khan et a déclaré qu’il était fier d’elle. Il a également mentionné qu’elle était “Fire” et qu’elle devrait gagner le spectacle. Sinon, ils se rencontreront bientôt. Sumbul a un grand nombre de fans et tous ses fans veulent la voir devenir la gagnante de Bigg Boss 16.

N’est-ce pas un moment de fierté pour nous tous #SumbulTouqeerKhan est le plus jeune candidat à survivre aussi longtemps dans le #BigBoss maison. Ab aur kya salut bolein? Feu hai tu feu @TouqeerSumbul Jeet ke aana, aur nahi jeeti toh jaldi milenge ? Fahmaan Khan (@fahmaankhan) 17 janvier 2023

Tous les fans de Sumbul remercient Fahmaan Khan pour ses mots doux. Sumbul et Fahmaan étaient co-stars sur Imlie et leur chimie n’était rien de moins que le feu. Ils étaient connus ensemble sous le nom d’Arylie et les fans ne pouvaient tout simplement pas surmonter le lien qu’ils partageaient. Même hors écran, Fahmaan et Sumbul sont de très bons amis. En fait, Fahmaan est même entrée dans la maison de Bigg Boss 16 pour motiver Sumbul alors qu’elle traversait des moments difficiles. Les fans ne pouvaient tout simplement pas arrêter de jaillir de leur amitié. Certains veulent même qu’ils soient en couple en vrai.