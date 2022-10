Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan entre-t-il dans la série pour soutenir Sumbul Touqeer alias Imlie ? Voici ce que nous savons

Cela fait une semaine que Grand Patron 16 a commencé. Certains des plus grands noms de la télévision, de Bollywood et d’autres domaines font partie de l’émission. L’émission de Salman Khan a été créée le 1er octobre et depuis lors, elle est partout dans l’actualité du divertissement. Parmi les meilleurs concurrents figure Imlie étoile Sumbul Toukir. Elle a quitté l’émission de télévision populaire et est entrée dans l’émission la plus controversée de la télévision indienne. Elle est aimée de tous pour son calme et sa maturité. Mais les fans veulent également voir sa co-star Fahmaan Khan à l’intérieur de la maison. Alors va-t-il ?

Fahmaan Khan va dans la maison de Bigg Boss 16 ?

Eh bien, il est possible que Fahmaan Khan entre dans la maison Bigg Boss 16. Mais pas en tant que candidat. La semaine de la famille et des amis aura bientôt lieu et il est prévu que Fahmaan Khan entre dans la maison Bigg Boss 16 pendant quelques heures pour rencontrer Sumbul. Il n’y a cependant aucune confirmation à ce sujet, cependant, tous les fans d’Arylie croisent les doigts. Fahmaan Khan a également quitté Imlie avec Sumbul Touqeer et il a été déclaré que même lui avait été approché pour faire partie de Bigg Boss 16. Eh bien, sur les réseaux sociaux, Fahmaan affiche son soutien à Sumbul Touqeer.

En attendant, en parlant du prochain projet de Fahmaan Khan, c’est nous qui avons été les seuls à vous dire que l’acteur as rêve désormais grand. Fahmaan Khan est maintenant à la recherche de projets Bollywood. On lui a proposé quelques projets de films et il choisit maintenant le meilleur projet possible pour faire avancer sa carrière. Nous espérons avoir une annonce sur son prochain projet très bientôt.

Après Imlie, Fahmaan Khan a fait une pause et a passé un moment pittoresque à Goa. Il est parti en voyage et a partagé des photos sur les réseaux sociaux.