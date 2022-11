Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan entre en plateau ce soir pour les promotions de Dharam Patni ? [Report]

Bigg Boss 16 n’a pas été une aventure facile pour Sumbul Touqeer. L’actrice d’Imlie s’est retrouvée terriblement déplacée dans la maison. Elle n’a que 19 ans. Mais ce qui a fait des ravages, c’est sa prétendue obsession amoureuse avec Shalin Bhanot. Cela a été un récit créé à l’intérieur de la maison. Les téléspectateurs ont critiqué Tina Datta pour avoir attisé cela alors que cela ne semble pas être tout à fait vrai. Dans le passé, Salman Khan, Bigg Boss et Shekhar Suman ont conseillé à Sumbul Touqeer de jouer seul à l’intérieur de la maison. Ils lui ont conseillé de garder ses distances avec Shalin Bhanot. Mais Sumbul Touqeer n’a pas semblé prêter beaucoup d’attention au récit et a continué à être amis.

#FahmaanKhan pourrait entrer #BiggBoss16 maison aujourd’hui pour promouvoir son prochain spectacle. Lorsqu’on lui a demandé, ce qu’il demandera #SumbulTouqueeril a dit que je dirai simplement Salut, Heloo Le Khabri (@TheKhabriTweets) 23 novembre 2022

Selon The Khabri, Fahmaan Khan pourrait entrer dans l’émission ce soir ou demain pour les promotions de Dharam Patni. Nous savons que les fans espèrent une réunion de SuMaan dans la série. Le jodi Imlie est très apprécié de tous. Une source nous a dit : “Il entre sûrement à l’intérieur. Cela pourrait être demain ou dans quelques jours. Il n’y a aucun moyen que la chaîne perde une telle occasion en or de réunir Fahmaan et Sumbul. Après tout, les TRP comptent.” Entre-temps, la star d’Imlie a apporté un soutien moral à son père, Hasan Touqeer Khan.

La source nous a dit : “Fahmaan a été en contact avec le père de Sumbul. Il est au courant de ce qui se passe à l’intérieur. Mais il doit faire preuve de prudence car lui aussi a une émission avec la chaîne.” Hasan Touqeer Khan a dit à Sumbul que l’on a besoin d’amis comme Fahmaan dans la vie qui se tiendront à ses côtés contre vents et marées. L’acteur avait publié quelques messages de soutien sur les réseaux sociaux. Honnêtement, tout le monde attend les retrouvailles de Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan sur Bigg Boss 16.