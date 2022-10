Bigg Boss 16 : Fahmaan Khan écrit une note sincère pour Sumbul Touqeer au milieu des critiques en cours ; dit: ‘C’est une battante’

Les fans de Bigg Boss 16 et Imlie attendent avec impatience le jour où Sumbul Touqeer recevra la visite de Fahmaan Khan. Le beau gosse sera vu dans l’émission, Dharam Patni, qui est financé par Ekta Kapoor. L’émission commencera bientôt sur Colors et il viendra pour les promotions. Eh bien, Sumbul Touqeer est critiqué de toutes parts pour ne pas savoir jouer au jeu. Elle a eu un peu trop d’explosions émotionnelles jusqu’à présent. Aujourd’hui, Manya Singh a déclaré que Sumbul Touqeer avait des sentiments pour Shalin Bhanot et que l’on pouvait ressentir de la jalousie lorsque Tina Datta se rapprochait de Shalin. Son père, Hasan Touqeer Khan est venu dans l’émission et a démystifié cette théorie en disant qu’elle affectait la dignité de sa fille.

Maintenant, Fahmaan Khan a rompu son silence. La star s’est rendue sur Twitter pour rédiger la note la plus réfléchie et la plus émouvante pour Sumbul Touqeer. Comme nous le savons, son père a dit que Sumbul Touqeer voit une personne comme son père à Fahmaan Khan. Il a dit qu’il n’avait travaillé qu’avec des personnes séropositives jusqu’à présent.

Un peu trop long à taper sur Twitter alors voici ce que j’en pense. #BB16 pic.twitter.com/OGe881qP0z Fahmaan Khan (@fahmaankhan) 20 octobre 2022

Il a dit que le comportement de Sumbul Touqeer est le même avec tous ceux avec qui elle est à l’aise. Il a dit que la maison est intimidante pour tout introverti. Il a assuré aux fans qu’elle était une combattante et ferait ses preuves. Les fans sont ravis de voir comment il en est venu à soutenir les fans de Sumbul Touqeer et AryLie. Jetez un œil aux tweets…

Les yeux maléfiques de mon #SuMaan rien que de l’amour pour vous les gars! pic.twitter.com/PRxKYMy3Fw Jasmin (@Jasmin22915694) 20 octobre 2022

Waouh….#SumbulTouqeerKhan Je Phayurrr ki Hari Jhandi mil gayi….@TouqeerSumbul Afficher le FEU ? aux colocataires. #BB16 Anjani Oraon (@AnjaniCap28) 20 octobre 2022

Et je pleure littéralement…. ? Biologique?Akhi (@AHA17bd) 20 octobre 2022

Elle a tellement de chance d’avoir un véritable ami et votre bijou fahmmy souhaite à chaque fille un ami et beaucoup de respect pour vous et qui augmente de jour en jour ? Rashmi Saxena (@Rashmi_saxena27) 20 octobre 2022

Nous sommes sûrs que les TRP monteront en flèche le jour où Fahmaan Khan viendra à Bigg Boss 16 pour promouvoir le spectacle. Sumbul Touqeer et ses retrouvailles en seront une pour les livres d’histoire !