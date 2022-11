Bigg Boss 16: Fahmaan Khan donne un contrôle de réalité à Shalin Bhanot dans Galatfehmi Ke Gubbare; Sumbul Touqeer rayonne de joie [Watch Promo]

Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 pourront voir la chimie épique de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer. Son entrée à l’intérieur a fait sourire l’actrice d’Imlie. Bigg Boss le présentera comme joker. Il semble que Fahmaan Khan passera quelques heures avec Sumbul Touqeer Khan. Ce n’est pas tout. Salman Khan sera vu avec Fahmaan Khan dans la tâche Galatfehmi Ki Gubbare. Il dira que Sumbul Touqeer croit à tort qu’elle est plus faible que les autres. Il dit qu’il sait qu’elle est beaucoup plus forte que ces gens. Il aura une plaisanterie amusante avec Nimrit Kaur Ahluwalia.

Fahmaan ne phode gharwalon ke galat fehmi ke gubbare. Êtes-vous prêt à profiter de cette session amusante vous aussi ?? Dekhiye #BiggBoss16 Lun-ven raat 10 baje ou sam-dim raat 9.30 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot#BB16 #Le chef@beingsalmankhan pic.twitter.com/jlsHWZdCsf CouleursTV (@CouleursTV) 25 novembre 2022

On voit que Fahmaan Khan a apporté une sensation de fraîcheur dans la maison. L’ambiance de la maison semble légère. De plus, les fans pourront voir deux beaux hommes à Ankit Gupta et Fahmaan Khan. Voyons avec qui Fahmaan Khan se lie pendant sa courte durée dans la maison. Les fans répandent un immense amour sur le beau gosse. Jetez un œil aux réactions ci-dessous…

#Fahman Khan est une bouffée d’air frais dans cette maison folle warna to manhusiyat chha gayi thi koi mazaak masti wkw pe karta hi nahi tha #BB16 #BiggBoss16 Teju?KK (@AbduTejuStan) 25 novembre 2022

Arree… BB dekhna chodd diya tha. Mais ce gars de Fehmaan est divertissant. Peut-être que je vais juste regarder le segment avec lui dedans… Premier WKW avec de l’humour dedans ! Après un long moment ! Kim Ds (@Kimberly_DS80) 25 novembre 2022

Fahmaan tum chagaye ho yerrr Reste là end tak,#SuMaan Runa Laila (@RunaLai60126114) 25 novembre 2022

Hier, l’application Voot s’est écrasée alors que les fans d’Imlie se sont connectés pour regarder le moment où Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer se réuniront dans l’émission. Il semble que les fabricants auront un long week-end Ka Vaar pour profiter de l’engouement pour SuMaan.