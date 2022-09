Bigg Boss 16 commence bientôt. L’un des noms confirmés est celui de Munawar Faruqui. L’humoriste a remporté Lock Upp et serait maintenant confirmé pour l’émission de Salman Khan. Maintenant, ETimes TV a rapporté que Munawar Faruqui et sa petite amie, Nazila, ont décidé d’arrêter. Il semble qu’ils aient décidé de rompre il y a quelque temps. Les deux ont commencé à sortir ensemble à partir de décembre 2021. Comme nous le savons, Munawar Faruqui est divorcé et père d’un jeune fils. Selon le rapport, il n’y a aucune raison spécifique pour laquelle les deux ont décidé de mettre fin à leur histoire d’amour. Les deux se sont apparemment désabonnés sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Les fans du couple #MuNaz ne sont pas inquiets. Ils ont souligné que les deux ne se sont jamais suivis en premier lieu. Mais on remarque qu’il n’y a pas une seule photo du couple ensemble dans leurs poignées Instagram. Le seul est de leur entreprise professionnelle, le clip vidéo. Les fans ont souligné que Munawar Faruqui et Nazila avaient été vus il y a seulement trois jours en scooter dans la ville. Ils se demandaient ce qui pouvait être si mal en si peu de temps.

Regardez cette vidéo de Munawar Faruqui et Nazila Sitashi

Pour votre référence, joignez cette vidéo d’il y a 3 jours. Aussi quelques conseils – journalisme ke naam pe haga mat karo. Ya toh apni degré jala do https://t.co/tItQTuOcdb Amantrita (@Aman74438741) 15 septembre 2022

Dans l’émission Lock Upp, la proximité de Munawar Faruqui et Anjali Arora a fait beaucoup de nouvelles. Mais ils ont soutenu que ce n’était que de l’amitié. Anjali Arora a également été sollicitée pour Bigg Boss 16. La petite amie de Munawar Faruqui, Nazila, a grandi à Mascate. Elle est une influenceuse Instagram. Il a déclaré dans l’émission qu’il la protégeait, il ne souhaitait donc pas révéler son identité. Mais Nazila était là pour la soirée post-finale de Lock Upp.