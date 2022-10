Bigg Boss 16 : Est-ce que le nouveau capitaine Archana Gautam sort avec Ranveer Singh Malik ? Voici ce qu’il a à dire

La saison 16 de Bigg Boss reçoit des réponses mitigées de la part des téléspectateurs. Les concurrents de l’émission ne ménagent aucun effort pour rendre la saison 16 de Bigg Boss pleine de divertissement. Il y a quelques jours, ETimes TV a rapporté que la candidate Archana Gautam partage un lien étroit et fort avec son acteur de télévision Ranveer Singh Malik. Eh bien, récemment, Ranveer a réagi aux rumeurs en cours et a également parlé de son lien avec sa meilleure amie. Dans une interview avec ETImes TV, Ranveer a déclaré que les rumeurs selon lesquelles il sortirait avec Archana n’étaient pas vraies. Il a dit que les deux partagent un lien étroit et qu’elle est célibataire, tout comme lui. Il a qualifié leur lien de beau et les deux connaissent également la famille de l’autre.

Ranveer a déclaré qu’il connaissait Archana depuis longtemps depuis qu’elle a commencé sa carrière. Il l’a même félicitée en la qualifiant de fille travailleuse et indépendante. Il a même dit qu’il a été témoin des luttes qu’elle a traversées dans sa vie. Rahul a même parlé de ce qu’il ressentait lorsque les gens se moquaient de sa voix et de son apparence. Il a dit qu’il n’appréciait pas la façon dont les gens critiquaient son apparence et sa voix.

Ranveer est surtout connu pour son rôle dans Pyar Ka Pehla Naam : Radha Mohan. Ranveer et Archana sont tous les deux des amis d’école.