Bigg Boss 16 : Elimination de la candidate Sreejita De sur Tina Datta, “Je connais très bien ses vraies couleurs” [Exclusive]

Hier, Salman Khan a annoncé que Sreejita De est éliminé de Grand Patron 16. Elle devient la première candidate à être éliminée. De son combat avec Manya Singh à son équation avec Tina Datta, Sreejita a laissé une bonne trace dans la série. Mais nous sommes sûrs que ses fans sont mécontents de ne pas la voir dans la maison de Bigg Boss 16. Eh bien, Voot est prêt à présenter une émission intitulée Bigg Buzz dans laquelle une famille fictive interagira et jouera à des jeux avec les candidats expulsés et les candidats BB de la saison précédente.

Cette semaine, Sreejita De sera celle qui sera vue sur Bigg Buzz car elle a été éliminée de l’émission. L’amitié de Sreejita et Tina était devenue le sujet de conversation de la ville car avant d’entrer dans le spectacle, il a été montré qu’ils étaient de bons amis. Cependant, dans la maison, nous n’avons pu voir aucune équation entre eux.

En parlant de Tina, Sreejita a déclaré sur Bigg Buzz : “Je la connais depuis de nombreuses années, donc je connais très bien ses vraies couleurs. Je n’ai pas eu une expérience très agréable avec elle dans le passé parce qu’elle est une personne très précaire. Elle pique toujours les gens.”

“Même si la maison de Bigg Boss était un nouveau voyage pour moi, je ne voulais plus être amie avec elle parce que kisi cheez me haath daalne se aapko pata hai hath jalega to aap kyu daloge, je ne voulais pas m’impliquer avec elle mais si elle l’avait incité, je lui rendrais certainement la pareille”, a-t-elle ajouté.

Sreejita et Tina avaient travaillé ensemble dans l’émission à succès Uttaran qui a également été diffusée sur Colors TV.

Dans la maison, Tina partage une grande amitié avec Shalin Bhanot, et maintenant, il sera intéressant de voir ce qui se passera dans Bigg Boss 16 après l’élimination de Sreejita.