Bigg Boss 16 : Du père de Sumbul Touqeer venant le week-end Ka Vaar à la présence de Maheen et à l’extrême pénurie de rations ; voici ce qui a rendu la saison différente

Bigg Boss 16 a été une saison super duper pour les créateurs. Les TRP sont maintenant supérieurs à 2. Après quelques saisons ternes, personne n’avait d’énormes espoirs. Mais ce lot actuel a livré les marchandises pour le garder attrayant et divertissant. Bigg Boss joue également avec les colocataires. Jetez un œil à certains facteurs qui l’ont rendu totalement différent des saisons précédentes….

Le papa de Sumbul Touqeer sur les meetings Weekend Ka Vaar et PTA

C’était la partie la plus choquante de Bigg Boss 16. Touqeer Khan, le père de Sumbul, est venu un samedi et a fustigé Tina Datta – Shalin Bhanot à la télévision nationale. Il a dénoncé l’angle du faux amour et de l’obsession auquel Sumbul Touqeer avait affaire dans l’émission. Plus tard, les créateurs ont également appelé les parents de Shalin Bhanot et Tina Datta. Les téléspectateurs n’avaient jamais vu quelque chose de ce genre dans l’émission.

Pas de chanson du matin pour les colocataires

Cette fois, la maison Bigg Boss 16 est comme une école ou une académie. Il y a un exercice tôt le matin où tout le monde doit chanter Hum Hai Bigg Boss Ke Vaasi… De nombreux fans manquent les danses folles sur les chansons du matin.

Extrême pénurie de ration

Bien qu’Archana Gautam puisse impressionner de nombreux colocataires avec ses excellentes compétences en cuisine, le fait est que la nourriture a été difficile à trouver pour les colocataires. Du manque de lait de base pour le chaai à la vente d’aata pour un lakh de points, les fabricants leur ont fait apprécier la nourriture et comment.

Présence de Mahin

La présence du mignon Saint Bernand Maheen a été saluée par les téléspectateurs. L’animal a diverti les colocataires et nous a aussi donné des moments. Les TRP se portant très bien, les fabricants n’ont pas l’intention de renvoyer Maheen bientôt. Nous adorons le lien de Tina Datta, Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot avec l’adorable chien.

Rentrée des concurrents

Les fans ont été surpris de la façon dont Abdu Rozik a quitté la série pendant un certain temps, est revenu et a de nouveau pris une sortie volontaire. Même Sajid Khan est parti car il avait des missions en attente. Au cours des saisons précédentes, Bigg Boss était assez strict à ce sujet.

Élimination par les colocataires

Bigg Boss a laissé l’élimination d’Ankit Gupta et Soundarya Sharma entre les mains de colocataires. Les gens sont choqués de voir cela. Ankit Gupta était l’un des concurrents les plus aimés de la saison. Cela a été qualifié d’injuste.