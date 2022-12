Bigg Boss 16 : Devoleena Bhattacharjee veut que l’un de CES deux remporte la série ; dit, elle a encore des espoirs de Shiv Thakare

Grand Patron 16 est l’un des meilleurs spectacles. Tout le monde y est accroché. Sur les réseaux sociaux, des discussions massives ont lieu sur qui se comporte comment. Les ex-concurrents de l’émission sont aussi extrêmement impliqués dans ces discussions. Gauahar Khan, VJ Andy, Rajiv Adatia, Kashmera Shah et bien d’autres commentent constamment ce qui se passe à l’intérieur de Bigg Boss 16. Devoleena Bhattacharjee est également une fervente adepte de l’émission et partage souvent ses opinions à ce sujet sur Twitter. Dans son récent tweet, elle a révélé les deux noms qu’elle veut voir comme gagnant.

Entertainment News: Devoleena Bhattacharjee choisit le gagnant de Bigg Boss 16

Devoleena Bhattacharjee veut que Ankit Gupta ou Soundarya Sharma remporte le spectacle. L’acteur d’Udaariyaan a d’abord été critiqué pour être extrêmement silencieux à l’intérieur de la maison, mais maintenant il s’ouvre et se révèle être un artiste. Ses doublures pleines d’esprit sont épiques. Il s’est récemment disputé avec Priyanka Chahar Choudhary et ils sont restés éloignés l’un de l’autre pendant trois jours. Au cours de ces jours, Ankit Gupta a parlé avec tout le monde. D’un autre côté, Soundarya Sharma s’avère être un concurrent sérieux à l’intérieur de la maison. Elle défend la droite et beaucoup sont impressionnés par elle.

Devoleena a également écrit qu’elle avait encore des espoirs de Shiv Thakare aussi. Voyons voir. Découvrez son tweet ci-dessous:

Celui qui veut dire ce que je veux vraiment #AnkitGupta ? ou #Soundarya gagner @Le chef #bb16. Baat khatam. j’ai encore de l’espoir avec #Shiv . Voyons voir. Ou @Le chef aap khudko salut trophée dedo iss baar. Parce que aap toh har mudde pe ghuse ho qui le rendait quand même intéressant ? Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 3 décembre 2022

