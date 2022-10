Bigg Boss 16: Devoleena Bhattacharjee SLAMS Sajid Khan pour avoir abusé de Gautam Vig et de sa mère [View Tweet]

Tout comme la veille, la nuit dernière à Grand Patron 16 était assez choquant. Et Gautam Singh Vig était à la réception de celui-ci presque tout au long de l’épisode. Il se trouve que dans le segment Dam animé par Salman Khan, Gautam Vig a eu l’opportunité d’être le capitaine de la maison à condition qu’il sacrifie la ration de toute la maison. Initialement, Gautam a refusé de le faire. Mais Salman lui a demandé de prendre un peu de temps et de réfléchir à nouveau. Gautam réfléchit au défi qui lui était lancé.

Gautam choisit le capitaine et sacrifie toute la ration de ses colocataires

Hier soir, dans Bigg Boss 16, nous avons vu Gautam réfléchir sérieusement à l’offre faite par Salman Khan. Pendant toute la semaine, Gautam a été troublé par les allégations portées contre lui par Karan Johar. Ses intentions et son comportement ainsi que ceux de Soundarya Sharma ont été sévèrement critiqués et remis en question. Même Salman a dit à Gautam que ce qu’ils ont n’est pas réel. Cependant, Gautam voulait faire ses preuves et estimait que la capitainerie serait la bonne chose. Il a accepté la condition au grand choc de tout le monde.

Le comportement de Sajid Khan choque tout le monde

Sajid Khan, Archana Gautam, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik et beaucoup d’autres concurrents ont perdu leur sang-froid sur Gautam. Sajid Khan l’a abusé à gauche, à droite et au centre. Sajid était prêt à le battre en bouillie, du moins c’est ce que ses actions laissaient entendre. Même les colocataires ont été choqués en voyant la réaction de Sajid à la décision de Gautam. Sajid a même cassé un verre semble-t-il.

Devoleena Bhattacharjee SLAMS Sajid Khan pour avoir abusé de la famille de Gautam

L’ancienne concurrente de Bigg Boss, Devoleena Bhattacharjee, a pris son compte Twitter et a critiqué Sajid Khan pour son comportement. Il a tweeté en disant pourquoi Sajid n’a pas été interrogé pour avoir abusé de Gautam et de sa mère à la télévision nationale. “C’était sale et bon marché”, a-t-elle écrit.

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons Sajid Khan demander à d’autres colocataires s’ils participeront à ses représailles contre Gautam Singh Vig. Shiv, Priyanka, Tina, Nimrit et d’autres rejoignent la rébellion.