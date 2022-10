Bigg Boss 16 : Devoleena Bhattacharjee qualifie Sumbul Touqeer de « déception » ; se fait critiquer par les fans de l’actrice d’Imlie

En ce moment, il y a beaucoup de débats en cours après que le père de Sumbul Touqeer a visité Bigg Boss 16 pour montrer ses vraies couleurs de Shalin Bhanot et Tina Datta qu’elle considérait comme ses amis. Shalin dans l’émission dit à Tina qu’elle devrait le sauver de Sumbul car elle se rapproche trop de sa confirmation. Le père de Sumbul a critiqué Shalin pour avoir manqué de respect à sa fille et lui a rappelé qu’elle n’avait que 18 ans. Internet a été divisé par la présence de Sumbul dans l’émission et a critiqué les fabricants pour l’avoir nourrie à la cuillère.

Bien que le père de Sumbul soit venu dans l’émission et lui ait fait comprendre que la compagnie de Shalin et Tina ne lui convenait pas, elle continue de leur parler, les utilisateurs de Twitter ont qualifié l’actrice d’Imlie de stupide et veulent qu’elle sorte de l’émission. Et maintenant, Devoleena Bhattacharjee a également partagé son opinion sur Sumbul. Dans son tweet sans mentionner le nom de Sumbul, elle a écrit : « Le respect de soi, c’est le pouvoir. Et il n’y a pas d’âge pour comprendre cela. Déçu et comment ».

Le respect de soi est le pouvoir. Et il n’y a pas de barre d’âge pour comprendre cela. Déçu & comment ?? Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 octobre 2022

#SumbulTauqeerKhan est toujours un jeune pas une vieille femme comme toi @Devoleena_23 . Qu’avez-vous accompli dans votre vie à son âge. Imaginez être élevé sans mère, prendre soin de son frère et travailler en même temps à un si jeune âge. Mettez-vous à sa place que tok ok. @CouleursTV Amisha. (@Amisha73030056) 16 octobre 2022

Alors que les fans de Sumbul sont très contrariés par ce tweet négatif, Devoleena lui rappelle qu’elle est une enfant et non une tante comme elle. Les fans de l’actrice d’Imlie sont devenus extrêmement méchants envers l’ancienne candidate de Bigg Boss 13 et l’ont appelée par tous les noms. En parlant de Sumbul, Salman Khan a encore une fois essayé de la calmer et de lui faire comprendre qu’elle devrait avoir la tête claire et qu’elle peut parler à n’importe qui dans la maison si elle est confuse à propos de quoi que ce soit à part Shalin et Tina. Sumbul s’effondre et admet qu’elle n’est pas dans un état d’esprit pour comprendre quoi que ce soit dans l’espoir de survivre. Le premier candidat à être expulsé de la maison de Sreejita De.