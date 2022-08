Bigg Boss 16: Deepika Singh, actrice de Diya Aur Baati Hum, approchée pour l’émission de téléréalité de Salman Khan

Bigg Boss est l’une des émissions de téléréalité les plus populaires qui a réussi à attirer l’attention du public avec son scénario et son intrigue. Bigg Boss 16 a laissé le public attendre avec impatience sa nouvelle saison. L’actrice Naagin Tejasswi Prakash est devenue la gagnante de Bigg Boss 15. Les créateurs de Bigg Boss sont tous prêts à revenir avec leur toute nouvelle saison et la préparation bat son plein. Plusieurs noms de célébrités circulent sur les réseaux sociaux qui feront partie de l’émission, notamment Arjun Bijlani, Sanaya Irani, Shiny Ahuja, Divyanka Tripathi, etc.

Selon certaines informations, l’actrice de Diya Aur Baati Hum, Deepika Singh, a été approchée pour l’émission et des pourparlers sont en cours entre elle et les créateurs de Bigg Boss 16. Outre Deepika, les créateurs approchent également l’actrice de Bollywood Prachi Desai. Auparavant, les deux acteurs s’étaient vu offrir le spectacle, mais les choses n’avaient pas marché. Ce sera la première émission de téléréalité de Deepika. Bigg Boss 16 est à la mode dans le L’actualité du divertissement.

Parler de Bigg Boss 16 devrait commencer la première semaine d’octobre et l’acteur de Tiger 3, Salman Khan, aurait tourné pour la dernière promo.